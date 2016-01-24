Голоса из Чернобыля, 2016

Из документальной прозы в фильм пришли воспоминания о жуткой техногенной катастрофе — монологи мужчин, женщин и детей, врачей, историков, военных, журналистов, прочитанные профессиональными актерами (среди которых звезда французского кино Эрик Каравака и Динара Друкарова). Визуальный ряд складывается из снятых в Чернобыле наших дней игровых эпизодов, похожих на натюрморты. Люксембургский режиссер Пол Крухтен не в первый раз ладно синтезирует документ и фантазию: на фестивале WestWind 2015 года был показан его фильм «Никогда не умирай молодым» («Never Die Young»), (2013).