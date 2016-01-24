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Голоса из Чернобыля
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La supplication

Голоса из Чернобыля, 2016

2016 / Австрия / Украина / Люксембург
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11 голосов
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О фильме

Из документальной прозы в фильм пришли воспоминания о жуткой техногенной катастрофе — монологи мужчин, женщин и детей, врачей, историков, военных, журналистов, прочитанные профессиональными актерами (среди которых звезда французского кино Эрик Каравака и Динара Друкарова). Визуальный ряд складывается из снятых в Чернобыле наших дней игровых эпизодов, похожих на натюрморты. Люксембургский режиссер Пол Крухтен не в первый раз ладно синтезирует документ и фантазию: на фестивале WestWind 2015 года был показан его фильм «Никогда не умирай молодым» («Never Die Young»), (2013).

7.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Пол Крухтен
В ролях
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Марк Китти
Ив Пиньо
Лео Гранперре
Все актеры и съемочная группа
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