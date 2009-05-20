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Фильмография
Люси Гордон
Lucy Gordon
Киноафиша
Персоны
Люси Гордон
Люси Гордон
Lucy Gordon
Дата рождения
22 мая 1980
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
20 мая 2009
Карьера
Актриса
Место рождения
Оксфорд, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Место смерти
X округ Парижа, Франция
Место захоронения
Пер-Лашез, Франция
Рост
172 см
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Люси Гордон
Родилась 22 мая 1980. Англия, Великобритания.
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7.3
Генсбур. Любовь хулигана
(2010)
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(2005)
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(2007)
Фильмография Люси Гордон
7.3
Генсбур. Любовь хулигана
Serge Gainsbourg, vie heroique
драма, биография, мюзикл
2010, Франция / США
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Рецензия
5.7
Любовь со словарем
Broken English
мелодрама, комедия
2007, США / Франция / Япония
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