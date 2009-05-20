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Люси Гордон
Люси Гордон
Lucy Gordon
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Люси Гордон
Lucy Gordon
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Дата рождения
22 мая 1980
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
20 мая 2009
Карьера
Актриса
Биография Люси Гордон
Родилась 22 мая 1980. Англия, Великобритания.
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Фильмография Люси Гордон
Генсбур. Любовь хулигана
драма, биография, мюзикл
2010, Франция / США
7.0
Любовь со словарем
мелодрама, комедия
2007, США / Франция / Япония
5.0
Красотки
комедия, мелодрама
2005, Франция / Великобритания
6.0
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