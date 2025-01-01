Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дуэль
Билеты от 1800₽
Киноафиша Дуэль

Спектакль Дуэль

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль «Дуэль» в Московском Художественном Театре

В Московском Художественном Театре имени Антона Павловича Чехова состоится показ спектакля «Дуэль» по одноимённой повести Чехова. Режиссёр Антон Яковлев создал уникальную инсценировку, которая обогатила классический текст современными нотками.

Сюжет и персонажи

История «Дуэли» рассказывает о внутренней борьбе двух мужчин, чьи взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Один из них чувствителен и слаб, другой — рационален и жесток. Эта разница в восприятии действительности приводит их к дуэли, символизирующей конфликт между чувствительностью и разумом. В спектакле нет однозначно положительных или отрицательных героев — у каждого из мужчин своя правда и свои страсти.

Атмосфера и музыкальное сопровождение

Важной частью постановки является музыкальное сопровождение, выполненное актёрами на необычных инструментах. Это придаёт спектаклю оригинальное звучание и делает его особенно привлекательным для зрителей, ценящих психологические драмы.

Мнение режиссёра

Режиссёр Антон Яковлев о спектакле отмечает: «Случайные люди, объединенные только временем и пространством. Все они сейчас вне дома. Они на Кавказе. Никто из них не знает друг о друге настоящей правды. Почти все в состоянии конфликта. Кто-то пытается просто жить. Кто-то ищет смысл в своем существовании. Постоянная дуэль с самим собой или друг с другом… Может ли их что-нибудь объединить, или каждый должен найти свой путь в одиночку?»

Историческая справка

Премьера спектакля состоялась в 2010 году и была приурочена к 150-летию со дня рождения Антона Чехова, что подчеркивает важность его наследия для театрального искусства. «Дуэль» — это возможность заглянуть в психологию человека, понять его внутренний мир и взаимодействие с окружающими.

Спектакль будет интересен тем, кто увлекается глубокими психологическими драмами и готов исследовать непростые человеческие отношения.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Эдуард Чекмазов
Эдуард Чекмазов
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Мария Карпова
Мария Карпова
Ксения Теплова
Ксения Теплова

Купить билет на спектакль Дуэль

Помощь с билетами
Январь
26 января понедельник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1800 ₽

Фотографии

Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль Дуэль

В ближайшие дни

Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
0+
Детские елки Детский
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
23 декабря в 14:30 Третьяковская галерея. Инженерный корпус
от 7000 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
28 февраля в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Лицей
16+
Драма
Лицей
21 декабря в 19:00 Театр им. Пушкина
от 6000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше