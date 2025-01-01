Спектакль «Бег» в МХТ имени Чехова

Спектакль «Бег», поставленный в МХТ имени Чехова, основан на пьесе Михаила Булгакова и погружает зрителей в судьбы людей, оказавшихся в эмиграции после Гражданской войны. В центре сюжета — воспоминания о бегстве от войны и переплетение судеб таких героев, как Серафима Корзухина и генерал Хлудов.

Режиссёр и уникальность постановки

Режиссёр спектакля Сергей Женовач известен своими работами в МХТ, включая знаменитую «Белую гвардию». Уникальность «Бега» заключается в том, что этот спектакль впервые поставлен в МХТ спустя почти век после написания пьесы. Он затрагивает темы одиночества и духовного тупика, что будет интересно как любителям драматургии Булгакова, так и тем, кто интересуется историей русской эмиграции.

Исторический контекст

15 мая 2019 года, в день рождения Михаила Булгакова, на сцене Художественного театра состоялась премьера «Бега». Интересно, что эта пьеса, посвящённая разгрому Белой армии и трагедии эмиграции, никогда ранее не ставилась в МХТ, хотя была написана для театра в 1928 году. Из-за цензурных ограничений она увидела свет только во времена «оттепели» и не на мхатовской сцене.

Второе обращение Сергея Женовача к Булгакову

«Бег» — это второе обращение Сергея Женовача к драматургии Булгакова в Художественном театре. Ранее, на протяжении десяти лет, здесь шла его «Белая гвардия», в которой мир рушился, но за кремовыми шторами ещё горел абажур, и наряжали ёлку. Таким образом, «Бег» становится своеобразным продолжением и предчувствием событий, описанных в «Белой гвардии».

Не упустите возможность стать частью этого важного события, которое поднимает актуальные и глубокие темы, вынуждая задуматься о судьбах людей в условиях исторических катаклизмов.