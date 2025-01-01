Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бег
Билеты от 1200₽
Киноафиша Бег

Спектакль Бег

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль «Бег» в МХТ имени Чехова

Спектакль «Бег», поставленный в МХТ имени Чехова, основан на пьесе Михаила Булгакова и погружает зрителей в судьбы людей, оказавшихся в эмиграции после Гражданской войны. В центре сюжета — воспоминания о бегстве от войны и переплетение судеб таких героев, как Серафима Корзухина и генерал Хлудов.

Режиссёр и уникальность постановки

Режиссёр спектакля Сергей Женовач известен своими работами в МХТ, включая знаменитую «Белую гвардию». Уникальность «Бега» заключается в том, что этот спектакль впервые поставлен в МХТ спустя почти век после написания пьесы. Он затрагивает темы одиночества и духовного тупика, что будет интересно как любителям драматургии Булгакова, так и тем, кто интересуется историей русской эмиграции.

Исторический контекст

15 мая 2019 года, в день рождения Михаила Булгакова, на сцене Художественного театра состоялась премьера «Бега». Интересно, что эта пьеса, посвящённая разгрому Белой армии и трагедии эмиграции, никогда ранее не ставилась в МХТ, хотя была написана для театра в 1928 году. Из-за цензурных ограничений она увидела свет только во времена «оттепели» и не на мхатовской сцене.

Второе обращение Сергея Женовача к Булгакову

«Бег» — это второе обращение Сергея Женовача к драматургии Булгакова в Художественном театре. Ранее, на протяжении десяти лет, здесь шла его «Белая гвардия», в которой мир рушился, но за кремовыми шторами ещё горел абажур, и наряжали ёлку. Таким образом, «Бег» становится своеобразным продолжением и предчувствием событий, описанных в «Белой гвардии».

Не упустите возможность стать частью этого важного события, которое поднимает актуальные и глубокие темы, вынуждая задуматься о судьбах людей в условиях исторических катаклизмов.

Режиссер
Сергей Женовач
В ролях
Мария Карпова
Мария Карпова
Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Надежда Калеганова
Надежда Калеганова
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Ирина Пегова
Ирина Пегова

Купить билет на спектакль Бег

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1200 ₽

Фотографии

Бег Бег Бег Бег Бег Бег Бег

В ближайшие дни

Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)
0+
Детский Цирк
Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)
21 декабря в 12:00 Бородино-холл
от 1300 ₽
На бис!
12+
Музыка
На бис!
11 января в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня
6+
Кукольный Детский Детские елки
Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня
29 декабря в 16:00 Театр кукол им. Образцова
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше