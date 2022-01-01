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Марина Коняшкина

Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
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Дата рождения
7 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
170 см
Биография Марины Коняшкиной

Марина Коняшкина – актриса, родилась в Минске 7 июля 1985 года. Девочка появилась в семье потомственного офицера и школьного педагога, поэтому о театральной карьере не задумывалась вовсе. У нее была другая мечта: хотела объездить весь мир и для этого собиралась работать в туристической индустрии. Но однажды ее знакомая, которая занималась в театральной студии, рассказала ей о своих гастролях по Европе. И Марина решила пересмотреть свои планы на будущее.

В 2002 году она переехала в Москву, где ей удалось поступить в Щукинский театральный институт. Сразу после выпуска ее зачислили в труппу Театра им. Чехова, где уже в своем первом театральном сезоне она сыграла Ундину в одноименном спектакле. За этим успехом последовали и другие роли.

В 2005 году третьекурсница Марина поучаствовала в кастинге и была приглашена на главную роль в экранизации романов о белорусских партизанах «Глубокое течение». К актрисе быстро приходит популярность, ее приглашают сниматься для больших экранов, но основная ее работа – съемки для ТВ. В фильмографии актрисы десятки проектов, в которых Марина играет совершенно разных персонажей, для нее не составляет труда убедительно показать учительницу, врача или княгиню.

Интересные факты о Марине Коняшкиной
  • Главная страсть Марины – путешествия, при этом актриса предпочитает планировать их самостоятельно и избегать популярных мест;
  • Актриса уделяет много времени занятиям йогой, внимательно следит за своей диетой;
  • Во время съемок актриса полностью отдается процессу и старается выполнить все трюки самостоятельно, к помощи дублера прибегает только в исключительных случаях;
  • Несмотря на большое количество подписчиков, актриса мало времени уделяет социальным сетям, предпочитая чтение;
  • Актриса отрицательно относится к формату ток-шоу на телевидении, считает, что делиться личной информацией перед всей страной некрасиво.
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