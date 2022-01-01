Марина Коняшкина – актриса, родилась в Минске 7 июля 1985 года. Девочка появилась в семье потомственного офицера и школьного педагога, поэтому о театральной карьере не задумывалась вовсе. У нее была другая мечта: хотела объездить весь мир и для этого собиралась работать в туристической индустрии. Но однажды ее знакомая, которая занималась в театральной студии, рассказала ей о своих гастролях по Европе. И Марина решила пересмотреть свои планы на будущее.

В 2002 году она переехала в Москву, где ей удалось поступить в Щукинский театральный институт. Сразу после выпуска ее зачислили в труппу Театра им. Чехова, где уже в своем первом театральном сезоне она сыграла Ундину в одноименном спектакле. За этим успехом последовали и другие роли.

В 2005 году третьекурсница Марина поучаствовала в кастинге и была приглашена на главную роль в экранизации романов о белорусских партизанах «Глубокое течение». К актрисе быстро приходит популярность, ее приглашают сниматься для больших экранов, но основная ее работа – съемки для ТВ. В фильмографии актрисы десятки проектов, в которых Марина играет совершенно разных персонажей, для нее не составляет труда убедительно показать учительницу, врача или княгиню.