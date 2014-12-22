Бывший военный врач Илья Алехин — акушер от Бога. Во время войны в Косово он был единственным, кто помогал сербским роженицам, став «крестным» для их детей. Но и в мирное время в его помощи по-прежнему нуждаются сотни женщин. Алехин соглашается участвовать в научно-медицинском эксперименте, цель которого — помочь родиться ребенку неизвестной девушки, лежащей в коме. Но в отличие от своих амбициозных коллег, мечтающих получить Нобелевскую премию, Алехин идет на это не ради славы и денег. Для него важен лишь ребенок, которому необходима помощь Крестного.