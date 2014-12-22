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Киноафиша Сериалы Крестный

Крестный (2014 - 2014)

Крестный 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Бывший военный врач Илья Алехин — акушер от Бога. Во время войны в Косово он был единственным, кто помогал сербским роженицам, став «крестным» для их детей. Но и в мирное время в его помощи по-прежнему нуждаются сотни женщин. Алехин соглашается участвовать в научно-медицинском эксперименте, цель которого — помочь родиться ребенку неизвестной девушки, лежащей в коме. Но в отличие от своих амбициозных коллег, мечтающих получить Нобелевскую премию, Алехин идет на это не ради славы и денег. Для него важен лишь ребенок, которому необходима помощь Крестного.

В ролях
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крестный - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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