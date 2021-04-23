Вообще-то Павел Руднев даже не знал, что у него есть точная копия – его брат Андрей Полетаев. Они попали в разные семьи сразу после рождения. Теперь Павел работает в международной разведке и ведёт холостяцкую жизнь супершпиона. Андрей стал рядовым полицейским, женился и завёл детей. После короткого знакомства близнецы расстаются уже навсегда: Андрея по ошибке убивают вместо Павла. Чтобы найти преступников и загадочного предателя в разведслужбе, Руднев по приказу начальства притворяется погибшим братом. Это позволит ему тайно продолжить расследование, скрывшись от врага. Правда, теперь «Джеймсу Бонду» придётся адаптироваться к семейной жизни и к службе простым опером.