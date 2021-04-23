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Киноафиша Сериалы Близнец

Близнец (2021 - 2021)

Bliznec 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Вообще-то Павел Руднев даже не знал, что у него есть точная копия – его брат Андрей Полетаев. Они попали в разные семьи сразу после рождения. Теперь Павел работает в международной разведке и ведёт холостяцкую жизнь супершпиона. Андрей стал рядовым полицейским, женился и завёл детей. После короткого знакомства близнецы расстаются уже навсегда: Андрея по ошибке убивают вместо Павла. Чтобы найти преступников и загадочного предателя в разведслужбе, Руднев по приказу начальства притворяется погибшим братом. Это позволит ему тайно продолжить расследование, скрывшись от врага. Правда, теперь «Джеймсу Бонду» придётся адаптироваться к семейной жизни и к службе простым опером.

В ролях
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Ольга Аксенова
Ольга Аксенова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Близнец - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
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