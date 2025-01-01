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Неугомонный дух
Билеты от 2500₽
Киноафиша Неугомонный дух

Спектакль Неугомонный дух

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Неугомонный дух: спиритический сеанс для любителей комедии

Кто-то предпочитает тихий вечер с друзьями за чашкой чая, а кто-то стремится впечатлить своих гостей. Так и Чарльз Кондомайн решил пригласить знаменитого медиума, чтобы провести настоящий спиритический сеанс. Многие из присутствующих, включая самого Чарльза, не верили в успех эксперимента, полагая, что это будет безобидное развлечение на один вечер и источник вдохновения для новой книги нашего героя.

Однако мадам Аркати устроила шоу, превзошедшее все ожидания. Возникшая потусторонняя сила нарушила привычный ход событий, и в доме воцарился хаос: острые шутки, громкие споры, интриги и сплетни. А главное – произошло противостояние двух миров.

Комедия с яркими персонажами

«Неугомонный дух» – это комедия с яркими персонажами и забавными ситуациями. Это больше, чем просто спектакль; это увлекательное путешествие во времени, где прошлое оживает, настоящее выходит из-под контроля, а будущее оказывается под вопросом. Немного сумасшествия и хороший юмор сделают ваш вечер незабываемым!

Хотите узнать, чем закончилась история в доме Кондомайн?

Ждём вас на спиритическом сеансе!

Основная информация:

  • Автор пьесы: Ноэль Кауард
  • Режиссёр-постановщик, сценография: Станислав Назиров
  • В ролях:
    • Елена Муравьева / Ольга Чудакова
    • Александр Давыдов / Антон Денисенко
    • Марина Доможирова / Ольга Богомазова
    • Марина Коняшкина / Ольга Богомазова
    • Павел Мисаилов / Николай Ковбас
    • Юлия Романович
    • Светлана Милованова-Евтушенко
    • Наталья Качалкина / Ирина Токмакова
Режиссер
Станислав Назиров
В ролях
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Ольга Богомазова
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Марина Доможирова
Марина Доможирова
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽
16 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽
19 декабря
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 6 октября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 9 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух

В ближайшие дни

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