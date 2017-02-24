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Киноафиша Сериалы Завтрак в постель
Завтрак в постель (2017 - 2017) Завтрак в постель 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Завтрак в постель» – это история о молодой женщине по имени Арина Волошина. Она устроилась на работу горничной в гостиницу. Девушка так и не получила высшее образование, однако грезит когда-нибудь открыть собственный бизнес. Но пока ей приходится заниматься тяжелым трудом и в одиночку поднимать на ноги маленькую дочь Танечку. Однажды в гостиницу, где работает Волошина, приезжают солидные гости. В их числе – бывшая танцовщица Ирина Штайн и молодой олигарх Артем Гордин.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Сергей Степин
Сергей Степин
Сергей Иванюк
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Завтрак в постель - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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