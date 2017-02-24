Российский мелодраматический сериал «Завтрак в постель» – это история о молодой женщине по имени Арина Волошина. Она устроилась на работу горничной в гостиницу. Девушка так и не получила высшее образование, однако грезит когда-нибудь открыть собственный бизнес. Но пока ей приходится заниматься тяжелым трудом и в одиночку поднимать на ноги маленькую дочь Танечку. Однажды в гостиницу, где работает Волошина, приезжают солидные гости. В их числе – бывшая танцовщица Ирина Штайн и молодой олигарх Артем Гордин.