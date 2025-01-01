Юрий Алданов — опытный оперативник с пятнадцатилетним стажем в уголовном розыске. Во время работы над делом об убийстве по найму он выходит на след преступной группировки, занимающейся рейдерскими захватами. Во главе синдиката стоит влиятельный человек — замначальника калужского СОБРа Ильин, обладающий обширными связями. Алданову удаётся собрать компромат, но довести расследование до суда он не успевает: в его машине находят наркотики, и Юрия арестовывают. Несмотря на давний разлад, его жена решает помочь — продаёт их квартиру, чтобы вытащить мужа по УДО. Однако вскоре она уходит к давнему другу семьи — адвокату Лебедеву. После освобождения Алданов начинает всё с нуля. Вместе с Анной — бывшей женой крупного предпринимателя — он открывает транспортную фирму «Извозчик». Но деловая жизнь — лишь прикрытие: Юрий и Анна продолжают собственное расследование по старому делу, в котором он когда-то зашёл слишком далеко. Алданов стремится начать всё заново, но сможет ли он вырваться из прошлого — покажет время.