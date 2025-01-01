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Киноафиша Сериалы Извозчик

Извозчик (2025 - …)

Izvozchik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Юрий Алданов — опытный оперативник с пятнадцатилетним стажем в уголовном розыске. Во время работы над делом об убийстве по найму он выходит на след преступной группировки, занимающейся рейдерскими захватами. Во главе синдиката стоит влиятельный человек — замначальника калужского СОБРа Ильин, обладающий обширными связями. Алданову удаётся собрать компромат, но довести расследование до суда он не успевает: в его машине находят наркотики, и Юрия арестовывают.  Несмотря на давний разлад, его жена решает помочь — продаёт их квартиру, чтобы вытащить мужа по УДО. Однако вскоре она уходит к давнему другу семьи — адвокату Лебедеву. После освобождения Алданов начинает всё с нуля. Вместе с Анной — бывшей женой крупного предпринимателя — он открывает транспортную фирму «Извозчик». Но деловая жизнь — лишь прикрытие: Юрий и Анна продолжают собственное расследование по старому делу, в котором он когда-то зашёл слишком далеко. Алданов стремится начать всё заново, но сможет ли он вырваться из прошлого — покажет время.

В ролях
В ролях
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Александр Матросов
Сергей Варчук
Сергей Варчук
Иван Шибанов
Иван Шибанов
Мария Пирогова
Мария Пирогова
Андрей Аверьянов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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