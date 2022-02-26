Российский мелодраматический сериал «ЗАГС» – это история о Лидии Ильиной, которая руководит отделом городской администрации. Однажды ей пришлось уволить своего сотрудника. Вскоре выяснилось, что один из его родственников – человек с большим влиянием и возможностями. Завязался конфликт, но Лидии на помощь пришел сослуживец, с которым она давно встречается. Он увозит ее из города в провинцию и устраивает заведующей в местный ЗАГС. Женщина планирует оставаться там совсем недолго, но у судьбы на этот счет свои планы.