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Киноафиша Сериалы ЗАГС
ЗАГС (2022 - 2022) ЗАГС 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «ЗАГС» – это история о Лидии Ильиной, которая руководит отделом городской администрации. Однажды ей пришлось уволить своего сотрудника. Вскоре выяснилось, что один из его родственников – человек с большим влиянием и возможностями. Завязался конфликт, но Лидии на помощь пришел сослуживец, с которым она давно встречается. Он увозит ее из города в провинцию и устраивает заведующей в местный ЗАГС. Женщина планирует оставаться там совсем недолго, но у судьбы на этот счет свои планы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Илья Акинтьев
Илья Акинтьев
Анастасия Голотвина
Артур Бичахчян
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
ЗАГС - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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