Marina Sergeevna Konjasjkina
Date of Birth
7 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Tayna Lilit 7.6
Tayna Lilit (2021)
Zavtrak v postel 7.1
Zavtrak v postel (2017)
Chebi 2 6.6
Chebi 2 (2026)

Filmography

Genre
Year
Polyubi menya snova
Polyubi menya snova
Romantic 2026, Russia
Chebi 2 6.6
Chebi 2 Cheburashka 2
Family, Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Anka s Moldavanki. 5 let spustya
Anka s Moldavanki. 5 let spustya
Drama 2025, Russia
Izvozchik
Action 2025, Russia
Zakon sluchajnyh sovpadenij
Zakon sluchajnyh sovpadenij
Detective 2025, Russia
Cha-cha-cha
Cha-cha-cha
Romantic 2023, Russia
Kogda zakonchitsya fevral
Kogda zakonchitsya fevral
Romantic 2022, Russia
ZAGS
ZAGS
Romantic 2022, Russia
Tayna Lilit 7.6
Tayna Lilit
2021, Russia
Bliznec
Bliznec
Drama, Detective 2021, Russia
Hrustalnaya lovushka
Hrustalnaya lovushka
Thriller, Detective 2020, Russia
Chernaya lestnica
Chernaya lestnica
Detective, Thriller, Drama 2020, Russia
Roditelskoe pravo
Roditelskoe pravo
Drama 2019, Russia
Zavtrak v postel 7.1
Zavtrak v postel
Romantic 2017, Russia
Torgsin 5.5
Torgsin
Drama 2017, Russia
Na perekrestke radosti i gora
Na perekrestke radosti i gora
Romantic 2016, Russia
Karina Krasnaya 4.3
Karina Krasnaya
Romantic 2016, Russia
Pyatyy etazh bez lifta 4.3
Pyatyy etazh bez lifta
Romantic 2015, Russia
As Good as It Gets 4.4
As Good as It Gets
Drama, Comedy 2015, Russia
Piter-Moskva
Piter-Moskva
Drama, Comedy, Romantic 2015, Russia
Nepodkupnyj
Nepodkupnyj
Crime 2015, Russia
Syn za otca 5.9
Syn za otca
Drama, Crime 2014, Russia
Krestnyy 6.4
Krestnyy
Drama 2014, Russia
Deti Vodoleya
Deti Vodoleya
Romantic 2013, Russia
Show more
