Marina Sergeevna Konjasjkina

Date of Birth
7 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
7.6
Tayna Lilit
(2021)
7.1
Zavtrak v postel
(2017)
6.6
Chebi 2
(2026)
Tickets
Filmography
Polyubi menya snova
Romantic
2026, Russia
6.6
Chebi 2
Cheburashka 2
Family, Comedy
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Anka s Moldavanki. 5 let spustya
Drama
2025, Russia
Izvozchik
Action
2025, Russia
Zakon sluchajnyh sovpadenij
Detective
2025, Russia
Cha-cha-cha
Romantic
2023, Russia
Kogda zakonchitsya fevral
Romantic
2022, Russia
ZAGS
Romantic
2022, Russia
7.6
Tayna Lilit
2021, Russia
Bliznec
Drama, Detective
2021, Russia
Hrustalnaya lovushka
Thriller, Detective
2020, Russia
Chernaya lestnica
Detective, Thriller, Drama
2020, Russia
Roditelskoe pravo
Drama
2019, Russia
7.1
Zavtrak v postel
Romantic
2017, Russia
5.5
Torgsin
Drama
2017, Russia
Na perekrestke radosti i gora
Romantic
2016, Russia
4.3
Karina Krasnaya
Romantic
2016, Russia
4.3
Pyatyy etazh bez lifta
Romantic
2015, Russia
4.4
As Good as It Gets
Drama, Comedy
2015, Russia
Piter-Moskva
Drama, Comedy, Romantic
2015, Russia
Nepodkupnyj
Crime
2015, Russia
5.9
Syn za otca
Drama, Crime
2014, Russia
6.4
Krestnyy
Drama
2014, Russia
Deti Vodoleya
Romantic
2013, Russia
Show more
