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Киноафиша Сериалы Карина Красная

Карина Красная (2016 - 2016)

Карина Красная 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты
О чем сериал

Конец 60-х годов, СССР. Карина (Марина Коняшкина) живет с родителями в небольшом курортном городке на юге страны. Она недавно окончила школу и подрабатывает швеей. Девушка уже несколько лет встречается с Михаилом (Алексей Коряков), который собирается поступать в МГИМО и стать дипломатом. Миша и Карина влюблены и счастливы, они мечтают о прекрасной семейной жизни.

Но идиллия заканчивается, когда Миша сбивает пешехода на дороге. Чтобы спасти любимого человека и его будущее, Карина решает взять вину на себя. Однако Михаил, виновный в гибели человека, не только позволяет Карине оговорить себя, но и разрывает с ней отношения. Большая любовь оказывается обманом.

От тюрьмы Карину спасает знакомый отца – заведующий часовой мастерской Герман Николаев (Сергей Юшкевич). Несмотря на солидную разницу в возрасте, он неожиданно признается Карине в любви и предлагает ей руку и сердце. Карина принимает предложение Николаева: она надеется, что рядом с состоявшимся, надежным и любящим мужчиной ее ждут покой и счастье. Но она не подозревает, что Герман совсем не тот, за кого выдает себя…

А вскоре в город приезжает сотрудник "Мосфильма" Александр Кобзарь (Юрий Чурсин). По крайней мере именно так он представляется Карине после того, как спасает ее от самоубийства…

Карину ждет трудная дорога. Ей предстоит узнать какую роль этим мужчинам суждено сыграть в ее судьбе, на что она сама будет готова пойти ради любви, и как в условиях советского дефицита заработать большие деньги и при этом не оказаться в тюрьме...

В ролях
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Григорий Калинин
Григорий Калинин
Сергей Бадичкин
Антон Батырев
Антон Батырев
Алексей Коряков
Алексей Коряков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Карина Красная - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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