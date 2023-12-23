Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ча-ча-ча
1 постер
Киноафиша Сериалы Ча-ча-ча

Ча-ча-ча (2023 - 2023)

Cha-cha-cha 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В танцевальном зале встречаются три разные женщины. Екатерина – в разводе, и с помощью танцев хочет отвлечься, чтобы пережить предстоящий переезд в Англию дочери и внука, ставших смыслом ее жизни. Кассирша Марина мечтает выйти замуж и родить ребенка. А финансист Рита пришла в танцевальный зал по совету психолога, чтобы спасти свой брак. Героини отправляются учиться танцевать "Ча-ча-ча" к лучезарному и неотразимому преподавателю Александру. Только мало кто знает, что и у Александра в жизни тоже не все так празднично, как кажется на первый взгляд...

В ролях
В ролях
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Максим Битюков
Максим Битюков
Кристина Исайкина
Кристина Исайкина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Ча-ча-ча - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше