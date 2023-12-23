В танцевальном зале встречаются три разные женщины. Екатерина – в разводе, и с помощью танцев хочет отвлечься, чтобы пережить предстоящий переезд в Англию дочери и внука, ставших смыслом ее жизни. Кассирша Марина мечтает выйти замуж и родить ребенка. А финансист Рита пришла в танцевальный зал по совету психолога, чтобы спасти свой брак. Героини отправляются учиться танцевать "Ча-ча-ча" к лучезарному и неотразимому преподавателю Александру. Только мало кто знает, что и у Александра в жизни тоже не все так празднично, как кажется на первый взгляд...