Неугомонный дух: незабываемый спиритический сеанс в Зимнем театре

В Зимнем театре Сочи состоится премьера спектакля по пьесе Ноэль Кауарда «Неугомонный дух». История разворачивается вокруг Чарльза Кондомайна, который решает пригласить знаменитого медиума для спиритического сеанса. Однако запланированный вечер развлечений неожиданно перерастает в хаос и столкновение двух миров.

О спектакле

Режиссёр-постановщик Станислав Назиров, известный своей работой над «Неугомонным духом», создал комедию, полную ярких персонажей и забавных ситуаций. В главных ролях выступят:

Чарльз Кондомайн — Антон Денисенко

Мадам Аркати — Елена Муравьёва

Рут — Марина Доможирова

Эльвира — Марина Коняшкина

Доктор Брэдмен — Павел Мисаилов

Миссис Брэдмен — Светлана Милованова

Эдит — Юлия Пилипович

Сюжетные перипетии

Как и многие гости, Чарльз не верил в успех эксперимента, считая его просто забавным развлечением и источником вдохновения для своей новой книги. Но мадам Аркати превзошла все ожидания, и неожиданно в доме Кондомайна воцарился хаос: острые шутки, громкие споры и интриги захватят внимание зрителей.

«Неугомонный дух» — это не просто спектакль; это комедия, в которой прошлое оживает, настоящее выходит из-под контроля, а будущее оказывается под вопросом. Немного сумасшествия и хороший юмор сделают ваш вечер незабываемым!

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик — Станислав Назиров

Автор пьесы — Ноэль Кауард

Художник-постановщик — Денис Чернышёв

Художник по костюмам — Тамара Эшба

Художник по свету — Максим Бирюков

Помощник режиссера — Лиана Шибаева

Технический директор — Евгений Бударин

Заведующий постановочной частью — Георгий Заболотский

Звукорежиссер — Михаил Лузин, Евгения Билинкис

Оператор по свету — Мария Артеменко, Александр Карев

Видеооператор — Виталий Четков, Дмитрий Зайцев

Администратор — Катя Михалькевич

Реквизит — Юлия Нестерова

Гримёр — Юлия Петрушова

