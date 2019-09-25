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Киноафиша Сериалы Родительское право
Родительское право (2019 - 2019) Родительское право 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 7 часов 4 минуты
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Родительское право» – это история о провинциальной девушке по имени Лена, которая встречается с сыном влиятельного человека. Она очень трепетно относится к Стасу, а вот парень, по всей видимости, не воспринимает ее всерьез. Однако спустя некоторое время Лена понимает, что ждет ребенка. Михаил Юрьевич, отец Стаса, устраивает им свадьбу. Однако благополучная семейная жизнь пары продлилась недолго. Свекор хочет отобрать у Лены родительские права... И у него есть веские причины.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Людмила Титова
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Родительское право - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Родительское право
Кадры из сериала
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