Российский мелодраматический сериал «Родительское право» – это история о провинциальной девушке по имени Лена, которая встречается с сыном влиятельного человека. Она очень трепетно относится к Стасу, а вот парень, по всей видимости, не воспринимает ее всерьез. Однако спустя некоторое время Лена понимает, что ждет ребенка. Михаил Юрьевич, отец Стаса, устраивает им свадьбу. Однако благополучная семейная жизнь пары продлилась недолго. Свекор хочет отобрать у Лены родительские права... И у него есть веские причины.