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Киноафиша Сериалы Когда закончится февраль
Когда закончится февраль (2022 - 2022) Когда закончится февраль 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Когда закончится февраль» – молодая и привлекательная женщина Ольга Рябинина, испытавшая в жизни немало боли и потрясений. В юности она стала жертвой жестокого нападения и чудом спасла свою жизнь. С тех пор она не может забыть тот злополучный вечер. Чтобы облегчить свои страдания, девушка решает помогать таким же, как она сама. Девушка устраивается консультантом в центр психологической помощи женщинам. Но однажды прошлое вновь настигает Олю, и тогда она идет на рискованный шаг.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Игорь Иванов
Игорь Иванов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когда закончится февраль - Сезон 1 Сезон 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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