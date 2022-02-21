Главная героиня сериала «Когда закончится февраль» – молодая и привлекательная женщина Ольга Рябинина, испытавшая в жизни немало боли и потрясений. В юности она стала жертвой жестокого нападения и чудом спасла свою жизнь. С тех пор она не может забыть тот злополучный вечер. Чтобы облегчить свои страдания, девушка решает помогать таким же, как она сама. Девушка устраивается консультантом в центр психологической помощи женщинам. Но однажды прошлое вновь настигает Олю, и тогда она идет на рискованный шаг.