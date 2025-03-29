Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Закон случайных совпадений
1 постер
Киноафиша Сериалы Закон случайных совпадений

Закон случайных совпадений (2025 - 2025)

Zakon sluchajnyh sovpadenij 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Анна почти 20 лет не была в городе своего детства: здесь её предали возлюбленный и родная сестра. Теперь она – известный учёный, у неё всё прекрасно с личной жизнью, а прошлое кажется давно и глубоко похороненным. Приехав в Вилюхино по работе, Аня надеется избежать встречи с сестрой. Но Лариса сразу же появляется у неё на пороге – и умоляет выслушать её. Анна торопится на деловую встречу и откладывает разговор. В тот же день Лариса погибает при невыясненных обстоятельствах. А в жизни Анны начинает происходить что-то очень странное… 

В ролях
В ролях
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Филипп Азаров
Филипп Азаров
Мария Романова
Максим Радугин
Максим Радугин
Александра Щичко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Закон случайных совпадений - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше