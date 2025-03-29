Анна почти 20 лет не была в городе своего детства: здесь её предали возлюбленный и родная сестра. Теперь она – известный учёный, у неё всё прекрасно с личной жизнью, а прошлое кажется давно и глубоко похороненным. Приехав в Вилюхино по работе, Аня надеется избежать встречи с сестрой. Но Лариса сразу же появляется у неё на пороге – и умоляет выслушать её. Анна торопится на деловую встречу и откладывает разговор. В тот же день Лариса погибает при невыясненных обстоятельствах. А в жизни Анны начинает происходить что-то очень странное…