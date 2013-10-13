Трудная борьба за возлюбленную приведет главного героя к еще одной схватке. На сей раз – за право считаться достойным отцом. Сумеет ли мужчина выдержать в непростом противостоянии с судьбой и одержать победу над обстоятельствами? Эта история начинается с того, что Иван приезжает в родной город после нескольких лет, которые он провел в дисциплинарном батальоне. Столкнувшись с массой проблемой, теперь герой хочет лишь одного – увидеть Любу, в которую он беззаветно влюблен. Однако его ждет горькое разочарование...