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Постер сериала Дети Водолея
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Киноафиша Сериалы Дети Водолея

Дети Водолея (2013 - 2013)

Deti Vodoleya 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Трудная борьба за возлюбленную приведет главного героя к еще одной схватке. На сей раз – за право считаться достойным отцом. Сумеет ли мужчина выдержать в непростом противостоянии с судьбой и одержать победу над обстоятельствами? Эта история начинается с того, что Иван приезжает в родной город после нескольких лет, которые он провел в дисциплинарном батальоне. Столкнувшись с массой проблемой, теперь герой хочет лишь одного – увидеть Любу, в которую он беззаветно влюблен. Однако его ждет горькое разочарование...

В ролях
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Надежда Горелова
Надежда Горелова
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Владислав Поляков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дети Водолея - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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