Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Любовь как магнит
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовь как магнит

Спектакль Любовь как магнит

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Романтическая комедия по пьесе Эвелины Новиковой в театре Гоголя

Готовы к романтическому урагану в уютном городке? «Любовь как магнит» — это комедия, полная эмоций и неожиданных поворотов.

Сюжет спектакля

Главная героиня, Любовь, олицетворяет саму суть чувств. У неё есть всё: любящий муж Иван и любимый бизнес. Вместе они вложили все свои средства в маленький, но уютный отель, ставший центром их жизни. Однако идиллию нарушает известие о том, что Иван возвращается в столицу к другой женщине. Эти дурные вести быстро разносятся по городку, и вскоре все соседи в курсе проблемы Любви.

Не оставляя её в одиночестве, на пороге появляются ухажёры: Алексей, мастер на все руки, и Филипп, банкир и настоящий мачо. Некогда друзья, они готовы на всё, чтобы завоевать сердце Любви. На фоне смешных и трогательных ситуаций их борьба за любовь становится настоящим спектаклем, полным костюмированных вечеринок и неожиданных признаний.

Когда муж неожиданно возвращается, его ждёт большой сюрприз!

Режиссер: Илья Бледный

Актеры: Филипп Бледный, Илья Бледный, Даниил Вахрушев, Марина Коняшкина

После утомительной рабочей недели что может быть лучше, чем посмеяться до слёз? «Любовь как магнит» — захватывающая интрига с яркими персонажами, которая не позволит вам отвести взгляд от сцены. Приходите и убедитесь сами в силе любви!

Режиссер
Илья Бледный
Илья Бледный
В ролях
Филипп Бледный
Филипп Бледный
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Владимир Фекленко
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Илья Бледный
Илья Бледный

Купить билет на спектакль Любовь как магнит

Помощь с билетами
Апрель
3 апреля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

Фотографии

Любовь как магнит Любовь как магнит Любовь как магнит Любовь как магнит Любовь как магнит Любовь как магнит Любовь как магнит Любовь как магнит

В ближайшие дни

Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
7 мая в 00:00 Дворец на Яузе
от 1500 ₽
Знаменитый Мойдодыр
0+
Детский Кукольный
Знаменитый Мойдодыр
23 мая в 13:30 Московский театр кукол
от 1100 ₽
8 марта в театре "Et Cetera"
12+
Творческий вечер Читки пьес
8 марта в театре "Et Cetera"
8 марта в 14:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше