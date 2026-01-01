Спектакль Любовь как магнит

Романтическая комедия по пьесе Эвелины Новиковой в театре Гоголя

Готовы к романтическому урагану в уютном городке? «Любовь как магнит» — это комедия, полная эмоций и неожиданных поворотов.

Сюжет спектакля

Главная героиня, Любовь, олицетворяет саму суть чувств. У неё есть всё: любящий муж Иван и любимый бизнес. Вместе они вложили все свои средства в маленький, но уютный отель, ставший центром их жизни. Однако идиллию нарушает известие о том, что Иван возвращается в столицу к другой женщине. Эти дурные вести быстро разносятся по городку, и вскоре все соседи в курсе проблемы Любви.

Не оставляя её в одиночестве, на пороге появляются ухажёры: Алексей, мастер на все руки, и Филипп, банкир и настоящий мачо. Некогда друзья, они готовы на всё, чтобы завоевать сердце Любви. На фоне смешных и трогательных ситуаций их борьба за любовь становится настоящим спектаклем, полным костюмированных вечеринок и неожиданных признаний.

Когда муж неожиданно возвращается, его ждёт большой сюрприз!

Режиссер: Илья Бледный

Актеры: Филипп Бледный, Илья Бледный, Даниил Вахрушев, Марина Коняшкина

После утомительной рабочей недели что может быть лучше, чем посмеяться до слёз? «Любовь как магнит» — захватывающая интрига с яркими персонажами, которая не позволит вам отвести взгляд от сцены. Приходите и убедитесь сами в силе любви!