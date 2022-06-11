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Бьюти Бьюти
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Beauty

Бьюти, 2022

2022 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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о выходе в прокат
8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 июня 2022
Премьера в мире 11 июня 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Эндрю Досунму
В ролях
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Джеймс Урбаняк
Джеймс Урбаняк
Ниси Нэш
Ниси Нэш
Ализ Шэннон
Ализ Шэннон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бьюти 2 постера
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Многообещающая певица проходит серьезные испытания в трейлере драмы «Бьюти» Фильм выйдет 29 июля.
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16 июня 2022 15:08
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