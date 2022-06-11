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Бьюти
Beauty
Бьюти, 2022
2022 / США
8.0
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Жанр:
драма
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8.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
29 июня 2022
Премьера в мире
11 июня 2022
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Эндрю Досунму
В ролях
Джанкарло Эспозито
Шэрон Стоун
Джеймс Урбаняк
Ниси Нэш
Ализ Шэннон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Многообещающая певица проходит серьезные испытания в трейлере драмы «Бьюти»
Фильм выйдет 29 июля.
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16 июня 2022 15:08
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