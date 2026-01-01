Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Майкл Уорд
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Награды и номинации Майкла Уорда
Micheal Ward
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Награды и номинации Майкла Уорда
BAFTA 2020
EE Rising Star Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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