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Liza Klimova
Liza Klimova Liza Klimova
Kinoafisha Persons Liza Klimova

Liza Klimova

Liza Klimova

Date of Birth
14 August 1989 Birthday today
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Voice actress

Popular Films

Gruzovichki 7.8
Gruzovichki (2026)
Otec Matvey 7.2
Otec Matvey (2014)
Izmeny 7.0
Izmeny (2015)

Filmography

Voyna i mir
Voyna i mir Voyna i mir
Drama 2027, Russia
Gruzovichki 7.8
Gruzovichki Gruzovichki
Animation 2026, Russia
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Big Trip 2: Special Delivery 5.7
Big Trip 2: Special Delivery Big Trip 2: Special Delivery
Animation, Family 2022, Russia / Hungary
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Lyogkoe znakomstvo 5.2
Lyogkoe znakomstvo Lyogkoe znakomstvo
Romantic 2022, Russia
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Magic Arch 4.9
Magic Arch Magic Arch 3D
Animation, Comedy 2020, Russia
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(Ne)sluchayniye istorii
(Ne)sluchayniye istorii (Ne)sluchayniye istorii
Romantic, Comedy, Drama 2020, Russia
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Myslennyy volk 4.3
Myslennyy volk Myslennyy volk
Drama, Mystery 2019, Russia
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Blestyashchey zhizni lepestok 4.4
Blestyashchey zhizni lepestok Blestyashchey zhizni lepestok
Romantic 2016, Russia
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