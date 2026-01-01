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Liza Klimova
Liza Klimova
Kinoafisha
Persons
Liza Klimova
Liza Klimova
Liza Klimova
Date of Birth
14 August 1989
Birthday today
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Voice actress
Popular Films
7.8
Gruzovichki
(2026)
7.2
Otec Matvey
(2014)
7.0
Izmeny
(2015)
Filmography
Voyna i mir
Voyna i mir
Drama
2027, Russia
7.8
Gruzovichki
Gruzovichki
Animation
2026, Russia
Watch trailer
5.7
Big Trip 2: Special Delivery
Big Trip 2: Special Delivery
Animation, Family
2022, Russia / Hungary
Watch trailer
5.2
Lyogkoe znakomstvo
Lyogkoe znakomstvo
Romantic
2022, Russia
Watch trailer
4.9
Magic Arch
Magic Arch 3D
Animation, Comedy
2020, Russia
Watch trailer
(Ne)sluchayniye istorii
(Ne)sluchayniye istorii
Romantic, Comedy, Drama
2020, Russia
Watch trailer
4.3
Myslennyy volk
Myslennyy volk
Drama, Mystery
2019, Russia
Watch trailer
4.4
Blestyashchey zhizni lepestok
Blestyashchey zhizni lepestok
Romantic
2016, Russia
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