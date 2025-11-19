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Постер фильма Идеальная афера
5.1
Киноафиша Фильмы Идеальная афера
5.1

Идеальная афера

, 2025
Wildcat
Великобритания / боевик, триллер / 18+
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Постер фильма Идеальная афера
5.1
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Брат Ады задолжал мафии крупную сумму. Взамен преступники взяли в заложники ее маленькую дочь. У Ады есть двенадцать часов, чтобы собрать команду и украсть для них крупную партию бриллиантов, а заодно разработать план побега — ведь владельцы бриллиантов не привыкли прощать тех, кто их обокрал.

В ролях

Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Ada
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Mrs. Christina Vine
Эдмунд Кингсли
Finlay
Том Беннетт
Том Беннетт
Galloway
Расмус Хардайкер
Расмус Хардайкер
Edward
Джордан Дювиньо
Джордан Дювиньо
Бэйли Патрик
Curtis
Бернард Коллако
Бернард Коллако
Том Ли
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Frasier Mahoney
Льюис Тан
Льюис Тан
Roman
Матильда Варнье
Матильда Варнье
Cia
Режиссер Джеймс Дж. Нанн
Сценарист Доминик Бёрнс
Композитор Si Begg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 ноября 2025
Премьера в мире 19 ноября 2025
Дата выхода
15 января 2026 Израиль
30 января 2026 Индонезия 17+
11 декабря 2025 Катар
6 февраля 2026 Намибия
4 декабря 2025 ОАЭ 18TC
31 декабря 2025 Таиланд 15
19 ноября 2025 Филиппины R-16
6 февраля 2026 ЮАР 18

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $82 028
Производство Bad Films, Capstone Pictures, Tea Shop Productions
Другие названия
Wildcat, Instinto salvaje, Instinto Selvagem, Levi'ah, Lwica, Tüdruku päästjad, Wildcat: Misión rescate, Идеальная афера, 限時營救, Lioness

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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