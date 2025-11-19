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Брат Ады задолжал мафии крупную сумму. Взамен преступники взяли в заложники ее маленькую дочь. У Ады есть двенадцать часов, чтобы собрать команду и украсть для них крупную партию бриллиантов, а заодно разработать план побега — ведь владельцы бриллиантов не привыкли прощать тех, кто их обокрал.
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