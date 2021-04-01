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Мехкад Брукс
Мехкад Брукс
Mehcad Brooks
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Мехкад Брукс
Mehcad Brooks
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Дата рождения
25 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Остин, США
Биография Мехкад Брукс
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Фильмография Мехкад Брукс
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.0
Грехопадение
драма, триллер
2020, США
5.0
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Студия Warner Bros показала новые кадры из «Мортал Комбат» с Соней, Милиной и другими персонажами
Присутствуют как совершенно новые изображения, так и продемонстрированные в трейлере.
Написать
1 апреля 2021 15:22
Скорпион, Саб-Зиро, Джакс и другие герои на первых кадрах из перезапуска «Мортал Комбат»
Также стали доступны первые подробности про героя Льюиса Тана.
Написать
18 января 2021 12:35
Без расизма: звезда сериала «Супергерл» требует «темнокожий» ремейк «Тарзана»
Более удачный момент для такой просьбы представить себе сложно.
Написать
14 июля 2020 13:27
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