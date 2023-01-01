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Kurbaan

Жертва, 2009

2009 / Индия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Авантика — преподаватель в университете в Дели.Она приехала из Нью-Йорка,где она работала,пока ухаживала за отцом, который перенес сердечный приступ. В течение этого периода,она встречает профессора по имени Эхсаан Кхан. Несколькими месяцами позже,Авантика получает звонок из ее университета в Нью-Йорке,ее просят вернуться на работу. Авантика сообщает новости Эхсаану. Он в свою очередь, сообщает ей,что он не может переехать в другую страну, не имея там работы. Сначала они должны пожениться. Они уезжают, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Они обустраивают свой дом,а их консервативные мусульманские соседи, Хамид и Анджам приглашают их на ужин. Позже к ней приходит соседка Салма, которая сообщает ей, что она находится в серьезной опасности. Салма умоляет Авантику, чтобы помочь ей. Что следует потом-череда событий,которые подвергают Авантику в опасность и интриги. Когда ее жизнь выходит из под контроля,Авантика понимает, что она-заложник в большой игре. И никому нельзя доверять

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 2009
Возраст 18+
Режиссер
Рензил Де Сильва
В ролях
Льюис Тан
Льюис Тан
Карина Капур
Карина Капур
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Ом Пури
Ом Пури
Наухид Сираси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жертва 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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