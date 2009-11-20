Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жертва
5.7
Киноафиша Фильмы Жертва
5.7

Жертва

, 2009
Kurbaan
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Жертва
5.7

О фильме

Авантика — преподаватель в университете в Дели.Она приехала из Нью-Йорка,где она работала,пока ухаживала за отцом, который перенес сердечный приступ. В течение этого периода,она встречает профессора по имени Эхсаан Кхан. Несколькими месяцами позже,Авантика получает звонок из ее университета в Нью-Йорке,ее просят вернуться на работу. Авантика сообщает новости Эхсаану. Он в свою очередь, сообщает ей,что он не может переехать в другую страну, не имея там работы. Сначала они должны пожениться. Они уезжают, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Они обустраивают свой дом,а их консервативные мусульманские соседи, Хамид и Анджам приглашают их на ужин. Позже к ней приходит соседка Салма, которая сообщает ей, что она находится в серьезной опасности. Салма умоляет Авантику, чтобы помочь ей. Что следует потом-череда событий,которые подвергают Авантику в опасность и интриги. Когда ее жизнь выходит из под контроля,Авантика понимает, что она-заложник в большой игре. И никому нельзя доверять

В ролях

Льюис Тан
Льюис Тан
SWAT Team Member
Карина Капур
Карина Капур
Avantika Khan
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Khalid
Ом Пури
Ом Пури
Bhaijaan
Наухид Сираси
Salma
Джек МакКивер
Police Officer
Вивек Оберой
Riyaz Mansoori
Диа Мирза
Диа Мирза
Rehana
Акаш Хурана
Акаш Хурана
Ahuja
Кулбхушан Харбанда
Mansoori
Michelle Santiago
FBI clerk
Mohammed J. Ali
Man falling down steps
Режиссер Рензил Де Сильва
Сценарист Анураг Кашьяп, Каран Джохар, Рензил Де Сильва, Ниранджан Иенгар
Композитор Салим-Сулейман, Sulaiman Merchant
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в мире 20 ноября 2009
Дата выхода
20 ноября 2009 Индия A
20 ноября 2009 США R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $1 461 611
Производство Dharma Productions, UTV Motion Pictures
Другие названия
Kurbaan, Jihaad, O Sacrifício, Qurban, Sacrifice, Untitled Renzil D'Silva Project, Жертва

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 6 марта 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше