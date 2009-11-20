Жертва, 2009

Авантика — преподаватель в университете в Дели.Она приехала из Нью-Йорка,где она работала,пока ухаживала за отцом, который перенес сердечный приступ. В течение этого периода,она встречает профессора по имени Эхсаан Кхан. Несколькими месяцами позже,Авантика получает звонок из ее университета в Нью-Йорке,ее просят вернуться на работу. Авантика сообщает новости Эхсаану. Он в свою очередь, сообщает ей,что он не может переехать в другую страну, не имея там работы. Сначала они должны пожениться. Они уезжают, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Они обустраивают свой дом,а их консервативные мусульманские соседи, Хамид и Анджам приглашают их на ужин. Позже к ней приходит соседка Салма, которая сообщает ей, что она находится в серьезной опасности. Салма умоляет Авантику, чтобы помочь ей. Что следует потом-череда событий,которые подвергают Авантику в опасность и интриги. Когда ее жизнь выходит из под контроля,Авантика понимает, что она-заложник в большой игре. И никому нельзя доверять