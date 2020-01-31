«Ярды»: Рецензия Киноафиши

Ярик — провинциал, отправившийся покорять столицу и надеющийся на быстрый успех. Вот только в Москве его ожидают лишь унижающая достоинство работа, долги и полное отсутствие перспектив. Но жизненные трудности не ломают парня. Он продолжает верить, что скоро поймает удачу за хвост и добьется заслуженной популярности. Таким шансом выглядит возможность участия в шоу «Песни», куда проходит демозапись Ярика. Осталось лишь заплатить за аренду студии, подправить рифмы, выкупить бит и закончить трек. Но этот близкий финиш оказывается иллюзией. Ярика подставляет продюсер, и теперь он должен в кратчайшие сроки найти деньги на свою мечту, стараясь окончательно не разрушить жизни близких людей, и без того отдавших уже слишком много.

Внутри: модные тусовки на залитых неоном танцполах, девушки в исключительно коротких платьях, готовые отдаться при первых звуках слова «продюсер», благородный бит из колонок, помогающий рассказывать истории простых парней, и атмосфера эйфории. Как только вы освоитесь в обстановке, пропитанной счастьем и богатством, придется привыкнуть к местному сленгу, переполненному «кайфанул», «замазал», «изи мани» и «забьемся», и именам. Зовут всех исключительно «бро», Бизон, Тайлер и Дэйв — дань уважения прогрессивной западной рэп-сцене. Яр (именно так весь фильм будут окликать главного героя) пытается вписаться в модную тусовку и начинает играть по их правилам, забывая о своих корнях, друзьях и любимых.

Ярды

Несмотря на безумное влияние рэпа, ставшего флагманом музыкальной индустрии, в России этот стиль, видимо, продолжает существовать исключительно в рамках стереотипов. Все происходящее выглядит картонным, превращая этот мир парней в подобие детского сада, где они в силу возраста и неопытности готовы обращать внимание исключительно на личные проблемы. Ярик постоянно ставит себя выше других и с легкостью может разрушить мечты своей девушки, оправдываясь скорым успехом, после которого «это будет не важно». Закрепить такую расстановку сил поможет страстное примирение, окончательно доказывающее, что окружающие — лишь помеха на пути к праведной цели музыкального успеха. Осталось только не попасть в хитрую ловушку богатого «заднеприводного», который пытается накачивать клофелином парней. Почти весь путь к мечте Ярика наполнен отчаяньем и агрессией, из которых главный герой не оставляет себе выхода. Притормозить и оглянуться на ошибки будет сродни поражению. Пережить любые трудности поможет клиповый монтаж, превращающий его преграды в быструю нарезку с бодрым битом на фоне, после которой Ярик сможет вновь двигаться дальше. Вот только повторять этот прием приходится слишком часто...

Странным выглядит и открытый финал в, казалось бы, простой и линейной истории. Он оставляет лишь неожиданный привкус простых ценностей — верных друзей, но так и не ставит точку. Только здесь становится понятно, что в картине практически отсутствует сюжет. Все происходящее — лишь абстрактная зарисовка жизни мечтателя, попавшего в коварную Москву и хаотично движущегося к несуществующему миражу. Структуру и смысл, видимо, призваны заменить музыка и антураж рэп-тусовки. Это уже дело вкуса, хотя, сколько бы Роман Евдокимов (Ярик) ни пытался показать свои навыки уличной читки южного стиля, сделать это убедительно у него не получилось.

Ярды

«Ярды» придутся по вкусу поклонникам «Песен» телеканала ТНТ. Они услышат любимую музыку, увидят знакомые лица и вольную интерпретацию мечтаний простого парня из глубинки на пути к большой мечте. Эта сконструированная реальность может подарить заряд вдохновения и, возможно, станет стимулом стряхнуть пыль с домашнего микрофона, дав толчок вернуться к некогда забытым начинаниям. Вдруг именно вы победитель нового сезона шоу «Песни»? Главное, верить в намеченный план, преодолевая любые сложности и обстоятельства, ведь подобные дороги редко бывают простыми. Как говорят в фильме: «Вы просто послушайте этих парней». Возможно, вам действительно с ними по пути.

Константин Киценюк