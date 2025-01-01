Меню
Киноафиша Фильмы Большая волна

Большая волна

Страна Россия
Год выпуска 2026
Режиссер
Мария Кравченко
В ролях
Александр Головин
Сергей Горошко
Аскар Ильясов
Дарья Руденок
Лукерья Ильяшенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
