Ярды, 2019

Драма «Ярды» стал дебютом для режиссера Андрея Корытко. Картина основана на реальных событиях из жизни российского рэпера Ярослава, который также написал саундтрек к фильму. Основная идея ленты — показать, через какие трудности проходят молодые артисты в мире шоу-бизнеса, чтобы исполнить свою мечту.
Действие фильма «Ярды» разворачивается в Москве. Рэпер Ярослав (Роман Евдокимов) уезжает из Ставрополя покорять столицу своим талантом, а заодно мечтает найти настоящую любовь и обрести верную дружбу.
Уже в Москве Ярик участвует в финале популярного ТВ-шоу. Ему выпадает уникальный шанс заявить о себе на всю страну. Но между ним и продюсером случается конфликт, из-за которого Ярослав вынужден самостоятельно продвигать свое имя и выкупить права на собственный трек. Продюсер заламывает огромную цену, а у Ярика нет таких денег.
Ради достижения мечты Ярик ввязывается в сомнительные авантюры и берется за любую работу, которая ломает героя физически и морально. Параллельно с этим на него оказывает давление общество — родители и родственники требуют бросить еще не начавшуюся карьеру и найти нормальную работу.
Начинаются проблемы в отношениях с девушкой — Таней. Ярик постоянно пропадает на работе и не уделяет ей достаточно внимания. А она, в свою очередь, начинающий модельер, которому тоже нужна помощь.
Герой начинает метаться между карьерой, желанием доказать отцу на что он способен, и спасением отношений с Татьяной. Разобраться в себе и в жизни ему помогает его лучший друг Ломонг.
И, казалось бы, когда до успеха остается один шаг, Ярослав понимает, что в погоне за популярностью он почти потерял себя настоящего и желание создавать музыку. Но сдаваться уже нельзя, слишком сложный он прошел путь.
Создатели картины сняли «Ярды» на собственные деньги. Они принципиально отказались просить деньги у Фонда кино и решили работать «своими силами».
В фильме «Ярды» работал только один оператор. Чтобы облегчить ему задачу, сценарист и режиссер Андрей Корытко делал точную раскадровку и прицельные съемки.
Фильм «Ярды» это дебют для всего актерского состава, не только для режиссера и сценаристов.
Режиссер Андрей Корытко родился в селе Саблинское Ставропольского края. До съемок «Ярдов» он снял три короткометражных ленты и одноименный документальный фильм.
Впервые стать режиссером Андрей решил после просмотра культового боевика «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона.
Драму «Ярды» режиссер планировал еще на первом курсе Московской школы кино, когда писал курсовую работу. Это был короткометражный документальный фильм о ставропольском рэпере Ярославе — друге Андрея. Ярослав пытался сыграть самого себя в ленте «Ярды», но после нескольких дублей было решено доверить роль профессиональному актеру — Роману Евдокимову.
Девушка главного героя Татьяна — модельер. В фильме есть сцена с модным показом, работами Татьяны — большая часть которых это на самом деле модели из коллекции бренда Sweetlush Светланы Ивановой, выпускницы БВШД.
Ярик приехал в столицу, чтобы устроить свою жизнь – добиться успеха в любимом деле, построить серьезные отношения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на Ярика другие планы. Все твердят, что пора смириться, стать «нормальным». Возможно ли отступить, когда на кону мечта?
С самого детства, наши мечты помогают нам продолжать свой земной путь. Без… Читать дальше…