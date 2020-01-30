Ярды, 2019

Драма «Ярды» стал дебютом для режиссера Андрея Корытко. Картина основана на реальных событиях из жизни российского рэпера Ярослава, который также написал саундтрек к фильму. Основная идея ленты — показать, через какие трудности проходят молодые артисты в мире шоу-бизнеса, чтобы исполнить свою мечту.

Действие фильма «Ярды» разворачивается в Москве. Рэпер Ярослав (Роман Евдокимов) уезжает из Ставрополя покорять столицу своим талантом, а заодно мечтает найти настоящую любовь и обрести верную дружбу.

Уже в Москве Ярик участвует в финале популярного ТВ-шоу. Ему выпадает уникальный шанс заявить о себе на всю страну. Но между ним и продюсером случается конфликт, из-за которого Ярослав вынужден самостоятельно продвигать свое имя и выкупить права на собственный трек. Продюсер заламывает огромную цену, а у Ярика нет таких денег.

Ради достижения мечты Ярик ввязывается в сомнительные авантюры и берется за любую работу, которая ломает героя физически и морально. Параллельно с этим на него оказывает давление общество — родители и родственники требуют бросить еще не начавшуюся карьеру и найти нормальную работу.

Начинаются проблемы в отношениях с девушкой — Таней. Ярик постоянно пропадает на работе и не уделяет ей достаточно внимания. А она, в свою очередь, начинающий модельер, которому тоже нужна помощь.

Герой начинает метаться между карьерой, желанием доказать отцу на что он способен, и спасением отношений с Татьяной. Разобраться в себе и в жизни ему помогает его лучший друг Ломонг.

И, казалось бы, когда до успеха остается один шаг, Ярослав понимает, что в погоне за популярностью он почти потерял себя настоящего и желание создавать музыку. Но сдаваться уже нельзя, слишком сложный он прошел путь.