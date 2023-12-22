«Триггер. Фильм»: Рецензия Киноафиши

Из закатного морского побережья мы перемещаемся в черную комнату, где уже расселись по своим местам знакомые нам персонажи. Во главе стола Артем Стрелецкий — психолог-провокатор, который убежал от проблем из Москвы в родные места детства. И хотя «ошибки прошлого», может, и не терзают нашего героя своим физическим присутствием, зато одолевают его в сновидениях. Рядом где-то бегает сынок Кирюша (он же вообще-то брат). Стрелецкий-старший едва узнает детей. А Лера с Дашей еле друг друга терпят. Выбравшись из головы Артема, мы окунаемся в его новую жизнь с красивым домом, парящим над водой, боксом на досуге, работой барменом в питейном заведении, другом с многодетной семьей, Кирюшей в лагере неподалеку и новой девушкой. Однако затянувшаяся завязка сразу намекает на то, что темное прошлое настигнет Стрелецкого, ведь к нему приезжает внезапно воскресшая манипуляторша Лера.

Практика, когда популярный сериал получает продолжение в формате полнометражного фильма, на Западе довольно распространена. Если история выходит за рамки телевизионного шоу и становится целой вселенной, то зрителям непременно хочется узнать, что будет с их любимыми героями дальше. Так было с проектами «Секс в большом городе» и «Во все тяжкие», в которых, правда, полный метр снимали уже после завершения основного сюжета. В России такие картины, к сожалению, пока делать не научились. Персонажи в них, как правило, прописаны примитивно, и даже жанр меняется кардинально. Таким получился, например, фильм «Бывшие. Happy End», в котором остросюжетная сериальная драма превратилась в мыльную оперу с элементами фарсовой комедии.

И «Триггер. Фильм» не стал исключением даже несмотря на то, что за режиссуру полного метра взялась Александра Ремизова — шоураннер и сценарист оригинального проекта. Для одного из самых известных креативных продюсеров в России новая картина — режиссерский дебют. Премьера состоялась на фестивале «Новый сезон» в сентябре, а уже через месяц исполнитель главной роли Максим Матвеев сообщил, что съемки третьего сезона завершились. Так что кино призвано напомнить зрителям о том, что происходило ранее в сериале, и заинтриговать перед грядущим продолжением. Правда, затравочка получилось не слишком цепляющей.

Триггер. Фильм

Помимо того, что «Триггеру» не удается подогреть интерес к следующим сериям, фильм не использует потенциал лирического отступления, в котором герой мог бы глубже раскрыться для зрителя. Тема детства в родных для Артема местах никак не освещается. Новая любовная связь с психологиней ограничивается одной постельной сценой и парочкой не слишком содержательных диалогов, призванных бегло напомнить основные события прошлых эпизодов. (В таком пересказе они кажутся уж совсем невразумительными.) От этого еще обиднее, ведь исполнительница роли Ирина Старшенбаум — весьма талантливая актриса.

Потенциал героини-психолога никак не реализован. Она не смогла помочь не то что своему брату, но и его детям, чьи проблемы ей, как специалисту, кажутся очевидными. И если интригующее описание о встрече Стрелецкого с женщиной-психологом заставили вас ждать отношений в духе напряженных головоломок Шерлока и Ирен Адлер из британского сериала, то не надейтесь. Лавстори вышла куда прозаичнее — простеньким курортным романом. Но главное разочарование шоу — отсутствие шоковой терапии. От психологического триллера осталось разве что пару минималистских сцен, где знакомые персонажи во всем черном и в черной комнате одолевают чертоги разума Артема. При этом игра в «П» с проекциями подсознания на деле не называет никаких триггерных слов и будто бы вводится для того, чтобы героиня Виктории Масловой могла красиво курить в образе роковой женщины. Повторяющиеся жалобы владельца бара Никиты о проблемах в личной жизни становятся скучными без привычной провокативной методики лечения психолога. А нудный диалог с Лерой на закате, у которой все проблемы растут, конечно, из детства, никак не исправляет ситуацию.

Триггер. Фильм

Пожалуй, одно из немногочисленных достоинств фильма — живописные кадры и открыточные виды Карелии, где проходили съемки. Две соседствующие там стихии моря и огня, залитый солнцем пирс и туманная дорога — красивые образы, в которых окружающая действительность становится овнешнением внутреннего состояния то временно успокоившегося, то потерявшегося, то бунтующего героя. Однако из-за слабой драматургии даже привычно харизматичный Максим Матвеев становится неинтересным героем без особой изюминки, которая и была главным триггером сериала на протяжении двух сезонов. В конечном итоге вряд ли фильм привлечет к проекту новую аудиторию, а фанатов заставит сомневаться, так ли сильно они хотят знать, что будет дальше. Ведь, кажется, про этих персонажей уже точно все понятно.