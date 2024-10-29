Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Амура. Фильм о фильмы

Амура. Фильм о фильмы

18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 октября 2024
Премьера в мире 29 октября 2024
В ролях
Алена Михайлова
Алена Михайлова
Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Валентин Цзин
Мурат Бисенбин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Расшифровываем сцену после титров 8 серии 2 сезона Fallout: о Liberty Prime Alpha знают только геймеры
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше