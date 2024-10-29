Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Амура. Фильм о фильмы
Амура. Фильм о фильмы
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Россия
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
29 октября 2024
Премьера в мире
29 октября 2024
В ролях
Алена Михайлова
Аскар Ильясов
Екатерина Вилкова
Валентин Цзин
Мурат Бисенбин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
