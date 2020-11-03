«Кольская сверхглубокая»: Рецензия Киноафиши

«В этом году исполнилось 50 лет со дня начала бурения легендарной Кольской сверхглубокой скважины, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору». Торопились ли создатели мистического триллера «Кольская сверхглубокая» поспеть к дате или на съёмках, как и в процессе бурения, были обнаружены какие-то аномалии - ответа на этот вопрос мы, конечно, не раскопаем. Но то, что фильм оказался не тем, чем обещался, а кем-то даже рассчитывался, - можно увидеть на экранах всей страны. И, хотя дальше я буду писать о недостатках картины, увидеть-то стоит. Во-первых, чтобы лично составить мнение. А во вторых, уважить попытку небольшой команды энтузиастов пробить кору жанра, который в отечественной индустрии, прямо скажем, лишь начинают осваивать.

Ведь «Кольская сверхглубокая» - это балансирующий на одной ноге фильм между ужасами и мистическим триллером. Он хочет вас напугать, но вместе с тем и заманить в ловушку тайны. Чтобы хотелось сунуть нос дальше и ещё дальше. Точнее глубже и ещё глубже. В этом смысле сценарий оказался продуманным: это не поворот не туда ради поворота не туда, где потом начнётся безудержная расчленёнка. Причины, зачем в скважину полезли действующие лица и почему они не дали дёру при первых же признаках опасности, прописаны внятно. Но в этом-то и проблема. В этой внятности. Она настолько буквальная и лобовая, что ограничивает весь остальной сюжет и актёрскую игру.

Кольская сверхглубокая

Что дано: реальная скважина. Только не какая-то худая дырка в земле. А такая, где проходят огромные высокотехнологичные лифты, где на одной глубине целый академгородок, а на другой, той самой, 12 км, ещё парочка лабораторий и гигантская каверна. Поступает сигнал о том, что там эпидемия неведомой болезни. И эпидемиолог Анна в исполнении сербской актрисы Милены Радулович прям из-за новогоднего стола мчится на Кольский полуостров, чтобы добыть образцы потенциального биологического оружия для некоего знакомого полковника. Дальше события разворачиваются в стиле «Под землёй никто не услышит твой крик».

«Кольская сверхглубокая» - фантастика, на основе реальных мифов. Создатели фильма предлагают свою версию происхождения тех страшных потусторонних звуков, которые якобы были записаны в реальной скважине. Но всё равно склоняются к понятному образу разверзшегося Ада, о котором писали газеты 36 лет назад. Эта версия довольно удобная и предоставляет пространство для вымысла. Но, к сожалению, не обеспечивает достаточным бюджетом или талантом реализовывать крутые идеи в бюджете ограниченном.

Кольская сверхглубокая

Надо честно признать: работа художника пластического грима, на которую наложены спецэффекты, при первом появлении впечатляет. Эта сцена была явно подготовлена для визуального смакования. Прекрасное, завораживающее уродство первого инфицированного персонажа запоминается надолго, и это впечатление затмевает последующие демонстрации заражения, на которых стараний уже не хватило. А физическое воплощение Зла так и вовсе осталось без полноценного тела. То ли, чтобы не пугать зрителей, то ли снова из экономии.

Клаустрофобия в этом триллере создаётся за счёт работы оператора преимущественно на средних и крупных планах. И, безусловно, смотреть на Милену Радулович приятное занятие. Но стоит камере взять общий план, становится понятно, что это не атмосферу замкнутого пространства старались передать, а просто скрыть от глаз картонные декорации, в которых надо бы устроить красивый драматический балет с участием 4-5 актёров, но те предпочитают стоять или сидеть. Либо, чтобы не разрушить ничего, либо чтобы подчеркнуть состояние внутреннего напряжения и растерянности.

Кольская сверхглубокая

Их можно понять. Режиссёр и сценарист Арсений Сюхин делает свою картину по понятным шаблонам и совершенно без придумки. Его герои говорят, как надо говорить в кино в таких ситуациях. «Там мои ребята, я их не брошу», - чеканит ещё минуту назад заигрывающий с Миленой майор. «Я здесь не сдохну!» - орёт местный механик перед тем, как начать борьбу за ключ от лифта. Сцена, в которой, по идее, надо пристально вглядываться в темноту, герои стоят и вглядываются в темноту. Два раза. А монохромные флешбеки хаотично врезаются в цветную картинку, явно пытаясь что-то объяснить и придать глубины мотивациям героини. Но не объясняют ничего, а для и без того медлительно развивающегося действия они оказываются губительными. Весь фильм не покидает ощущение, что материала явно было снято больше. Но безжалостный монтаж повредил логические цепочки. Тут любой растеряется: а где интрига-то? Где двойное дно? Где, в конце концов, подсказки и героям, и зрителям, что за чертовщина тут творится? Но там, где мог бы поместиться ещё один кадр с любопытной деталью или пугающим действием, нам снова и снова показывают бегающие глаза главной героини.

Милена Радулович - самая играющая здесь актриса. Не потому, что остальные плохи. Кирилл Ковбас, например, запросто может дублировать Антона Лапенко в образе Инженера. А Никита Дювбанов, несмотря на роскошные треники, легко похитит внимание тех дам, кто любит нахальных маскулинных красавцев. Но обо всех них просто не позаботились. Или, если посмотреть список сценаристов, они не позаботились о себе сами. Милена значится и как соавтор сценария. Её монологи хотя бы можно слушать. А определение, которое она даёт всем эпидемиологам и вовсе тянет на слоган. Речь остальных же составлена по уже известной схеме «так говорят в клаустрофобной фантастике категории B». Но нельзя не отметить, как грамотно сквозной линией через фильм проходит объяснение, почему наша Аня говорит с нерусским акцентом. И порой эта интрига захватывает куда больше основной, что же приготовили создатели там, на легендарной глубине.

Кольская сверхглубокая

«Кольская сверхглубокая» - тот проект, которому не хватило заинтересованности студии покрупнее. Ведь снять собственного подземного «Чужого» или «Живое» - действительно отличная идея. Изо всех щелей в декорациях этого фильма лезет потенциал. Пусть не хита, но крепкой картины, способной пощекотать зрителям нервы. Но на выходе главным саспенсом оказывается ожидание этого самого саспенса. Впрочем, если вы тот самый зритель, который верит в развитие российского кино и ищет в кинотеатрах вменяемую фантастику на вечер, эти два часа были сняты для вас.

Вероника Скурихина