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Киноафиша Сериалы Выдра

Выдра (2023 - 2023)

Vydra 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сотрудница органов опеки Лера Движкова выросла в детдоме, поэтому по-настоящему неравнодушна к своему делу. Лера непримирима, когда речь идет о родительской безответственности, ее визитов боятся и за глаза называют «выдрой». Лера поддерживает соседскую семью: Риту и ее дочку Алсу. Когда Рита пропадает, Лера воспринимает эту трагедию как личную и предпринимает все, чтобы скорее найти подругу. Она понимает весь ужас восьмилетнего ребенка: когда ей было столько же, мама пропала без вести. Теперь Лера пытается сделать для девочки все, чтобы спасти ее от детдома. Но она даже не подозревает, насколько далеко заведет ее это стремление и какие опасные тайны ей придется раскрыть.

В ролях
В ролях
Кристина Казинская
Кристина Казинская
Максим Битюков
Максим Битюков
Наталия Моисеева
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Роман Перелыгин
Анна Небо
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Выдра - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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