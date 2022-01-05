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Постер к сериалу Бесит
Постер к сериалу Бесит
Постер к сериалу Бесит
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Киноафиша Сериалы Бесит
Бесит (2021 - …) Бесит 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис IVI
Продолжительность 1 час 15 минут
О чем сериал

Российский комедийно-мелодраматический сериал «Бесит» – это современная сатира, акцент в которой делается на особенно актуальные в наши дни темы – домашнее насилие, буллинг, подлоги с наркотическими веществами, противостояние бумеров и зумеров, законодатели трендов в лице тик-токеров и тому подобное. В каждой серии затрагиваются отдельные проблемы. Все они отражаются сквозь призму аллюзий, метафор, иронического и саркастического контекстов, наглядно демонстрируя зрителям, в каком безумном мире мы живем.

Бесит - трейлер первого сезона
Бесит
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бесит - Сезон 1 Сезон 1
2022, 5 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Бесит
Кадры из сериала
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