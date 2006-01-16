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Постер сериала Зона
Постер сериала Зона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Зона

Зона (2006 - 2006)

Zona 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 37 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Зона» раскрывает всю правду о повседневной жизни заключенных и сотрудников российской тюрьмы. События разворачиваются в следственном изоляторе, где недавно прошел бунт. Зэки порезали нескольких надзирателей, умудрившись выключить систему видеонаблюдения. Кроме того, в хозблоке ночью повесился офицер – то ли сам, то ли ему кто-то помог. Именно в это непростое время в СИЗО по ошибке оказывается интеллигент Алексей Павлов. В его кабинет кто-то подбросил пистолет, и теперь мужчина обвинен в убийстве.

В ролях
В ролях
Андрей Филиппак
Александр Тараньжин
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Игорь Ромащенко
Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
Степан Рожнов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зона - Сезон 1 Сезон 1
2006, 50 эпизодов
 
Кадры из сериала
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