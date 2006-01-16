Сериал «Зона» раскрывает всю правду о повседневной жизни заключенных и сотрудников российской тюрьмы. События разворачиваются в следственном изоляторе, где недавно прошел бунт. Зэки порезали нескольких надзирателей, умудрившись выключить систему видеонаблюдения. Кроме того, в хозблоке ночью повесился офицер – то ли сам, то ли ему кто-то помог. Именно в это непростое время в СИЗО по ошибке оказывается интеллигент Алексей Павлов. В его кабинет кто-то подбросил пистолет, и теперь мужчина обвинен в убийстве.