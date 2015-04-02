Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Легок на помине - трейлер
Киноафиша Трейлеры Легок на помине. Трейлер

Легок на помине. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 ноября 2013
Легок на помине – Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на куплю-продажу старинного поместья. А для этого втереться в доверие к владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои дни в родовом гнезде. Разработав хитрый план, риелтор-аферист получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже, празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы. С наступлением темноты с Павлом происходят необъяснимые события — он внезапно начинает перемещаться в пространстве…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Стандартный уровень фильма аля комеди клаб. Однако, лучше чем последние творения российского поп-корн кино, таких как "нереальная любовь" или "в спорте только девушки". Идея фильма неплохая, но бюджет небольшой, поэтому фильм получился средненький. 3 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
На удивление фильм получился хорошим!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Слушайте я удевлён приятно. Реально фильм олучился очень классным. Классный сценарий !!!!! Интересная задумка с перемещением Гарика во времени и с комическими сценами , над которыми приятно посмеяться. Фильм смотрится легко , без всяких плоских шуток.



9/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
хорошая комедия о смысле жизни и деньгах.

и смешно и есть над чем подумать в нашем меркантильном мире.

Гарик как всегда на уровне. 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.0 Легок на помине
Легок на помине фантастика, комедия, 2014, Россия
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - trailer 01:43
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке  trailer
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Тогда. Сейчас. Потом - дублированный трейлер 01:40
Тогда. Сейчас. Потом  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше