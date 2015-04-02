Легок на помине
– Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на куплю-продажу старинного поместья. А для этого втереться в доверие к владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои дни в родовом гнезде. Разработав хитрый план, риелтор-аферист получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже, празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы. С наступлением темноты с Павлом происходят необъяснимые события — он внезапно начинает перемещаться в пространстве…
9/10 ✊
и смешно и есть над чем подумать в нашем меркантильном мире.
Гарик как всегда на уровне. 9/10
