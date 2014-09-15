«Анжелика» — многосерийное комедийное шоу, производством которого занимался телеканал СТС. Главная героиня — студентка по имени Анжелика. Умная и во всех отношениях приятная девушка, мечтающая достичь чего-то в жизни. Впрочем, у Анжелики есть одна особенность — она стесняется своего большого веса. Именно он мешает ей выразить симпатию к самому популярному парню в ее потоке. Никита работает виджеем и, кажется, совсем не обращает внимания на героиню. Однажды Анжелика просыпается с идеально стройным телом и понимает, что ее главная мечта сбылась.