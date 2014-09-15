Оповещения от Киноафиши
Постер сериала Анжелика
1 постер
Киноафиша Сериалы Анжелика

Анжелика (2014 - 2015)

Anzhelika 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

«Анжелика» — многосерийное комедийное шоу, производством которого занимался телеканал СТС. Главная героиня — студентка по имени Анжелика. Умная и во всех отношениях приятная девушка, мечтающая достичь чего-то в жизни. Впрочем, у Анжелики есть одна особенность — она стесняется своего большого веса. Именно он мешает ей выразить симпатию к самому популярному парню в ее потоке. Никита работает виджеем и, кажется, совсем не обращает внимания на героиню. Однажды Анжелика просыпается с идеально стройным телом и понимает, что ее главная мечта сбылась.

Анжелика - трейлер
Анжелика  трейлер
Любовь Толкалина
Аристарх Венес
Мария Баева
Наталья Бардо
Ксения Теплова
Анжелика Каширина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

5.5
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Сезоны
Анжелика - Сезон 1 Сезон 1
2014, 20 эпизодов
 
Анжелика - Сезон 2 Сезон 2
2015, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
