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Киноафиша Сериалы Политех

Политех (2023 - …)

Politekh 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

«Политех» – это российский комедийный сериал о старшекласснике, увлеченном киберспортом. Обычный школьник Глеб мечтает покорить олимп виртуальных соревнований, поэтому переводится из гимназии во второсортное училище, где никому нет дела до основных предметов. Таким образом он надеется и получить какой-никакой диплом и найти время для тренировок. Но планы юноши нарушает новая директриса. Женщину «ссылают» из столицы руководить училищем, и теперь она намерена вывести это учреждение в образовательный топ страны.

Политех - трейлер первого сезона
Политех  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Ян Цапник
Ян Цапник
Егор Корешков
Егор Корешков
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Олег Верещагин
Олег Верещагин
Ренат Мухамбаев
Ренат Мухамбаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Политех - Сезон 1 Сезон 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех»
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех»
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