«Политех» – это российский комедийный сериал о старшекласснике, увлеченном киберспортом. Обычный школьник Глеб мечтает покорить олимп виртуальных соревнований, поэтому переводится из гимназии во второсортное училище, где никому нет дела до основных предметов. Таким образом он надеется и получить какой-никакой диплом и найти время для тренировок. Но планы юноши нарушает новая директриса. Женщину «ссылают» из столицы руководить училищем, и теперь она намерена вывести это учреждение в образовательный топ страны.