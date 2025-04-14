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Постер сериала Пожить как люди
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Киноафиша Сериалы Пожить как люди

Пожить как люди (2025 - …)

Pozhit kak lyudi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

Главный герой – Степан Грачёв, молодой и честолюбивый менеджер, привозит документы на дом хозяину компании, миллионеру Гераклию Львовичу Корнееву. В это время шеф сгоряча увольняет своего зама и всю прислугу. Улетая на два дня в Турцию по делам, он поручает Степану «присмотреть за домом». Герой наслаждается отдыхом в гигантском поместье с бассейнами, оранжереями, автопарком, яхтой и винными погребами. Но Степан совершает роковую ошибку — сообщает о доме своим маргинальным родственникам. И все они оккупируют территорию: сестра Света – талантливая аферистка, брат Виталик – мелкий гопник, мама Люда – провинциальная маникюрщица с амбициями первой леди и папа Миша – неудачливый аферист и алкоголик. Степан безуспешно пытается выпроводить родственников, параллельно ввязываясь в любовные приключения. Он случайно выдаёт себя за сына хозяина особняка перед симпатичной соседкой Дианой, а позднее влюбляется в незаконнорождённую дочь хозяина — Валентину, принимающую Степана за своего сводного брата. Однако главное, что шеф Степана неожиданно задерживается в Турции ещё на три недели, во время которых герой должен будет восстановить испорченное имущество хозяина, разрулить любовный треугольник и спасти компанию и дом шефа от рейдерского захвата.
 

В ролях
В ролях
Филипп Ершов
Филипп Ершов
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Ян Цапник
Ян Цапник
Анна Ардова
Анна Ардова
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Наталья Бардо
Наталья Бардо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Сезоны
Пожить как люди - Сезон 1 Сезон 1
2025, 17 эпизодов
 
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