Главный герой – Степан Грачёв, молодой и честолюбивый менеджер, привозит документы на дом хозяину компании, миллионеру Гераклию Львовичу Корнееву. В это время шеф сгоряча увольняет своего зама и всю прислугу. Улетая на два дня в Турцию по делам, он поручает Степану «присмотреть за домом». Герой наслаждается отдыхом в гигантском поместье с бассейнами, оранжереями, автопарком, яхтой и винными погребами. Но Степан совершает роковую ошибку — сообщает о доме своим маргинальным родственникам. И все они оккупируют территорию: сестра Света – талантливая аферистка, брат Виталик – мелкий гопник, мама Люда – провинциальная маникюрщица с амбициями первой леди и папа Миша – неудачливый аферист и алкоголик. Степан безуспешно пытается выпроводить родственников, параллельно ввязываясь в любовные приключения. Он случайно выдаёт себя за сына хозяина особняка перед симпатичной соседкой Дианой, а позднее влюбляется в незаконнорождённую дочь хозяина — Валентину, принимающую Степана за своего сводного брата. Однако главное, что шеф Степана неожиданно задерживается в Турции ещё на три недели, во время которых герой должен будет восстановить испорченное имущество хозяина, разрулить любовный треугольник и спасти компанию и дом шефа от рейдерского захвата.

