В центре событий оказывается бывший капрал спецназа по имени Шон Эмери. Его обвиняли в ряде военных преступлений во время битв в Афганистане, однако в конечном итоге оправдали и выпустили на свободу. Однако спустя время Шон вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз его подозревают в похищении и убийстве юриста Ханны Робертс, которая помогла ему освободиться в первый раз. Эмери готов на все, чтобы восстановить репутацию. Тем временем следователь Рейчел Кэри ставит под сомнение улики, доказывающие его вину.