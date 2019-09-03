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Постер сериала Захват
Постер сериала Захват
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Захват

Захват (2019 - 2022)

The Capture 16+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается бывший капрал спецназа по имени Шон Эмери. Его обвиняли в ряде военных преступлений во время битв в Афганистане, однако в конечном итоге оправдали и выпустили на свободу. Однако спустя время Шон вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз его подозревают в похищении и убийстве юриста Ханны Робертс, которая помогла ему освободиться в первый раз. Эмери готов на все, чтобы восстановить репутацию. Тем временем следователь Рейчел Кэри ставит под сомнение улики, доказывающие его вину.

Захват - трейлер второго сезона
Захват
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рон Перлман
Рон Перлман Frank Napier
Фамке Янссен
Фамке Янссен Jessica Mallory
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер DI Rachel Carey
Джинни Холдер DS Nadia Latif
Бен Майлс Commander Danny Hart
Лия Уильямс
Лия Уильямс DSU Gemma Garland
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Захват - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Захват - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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