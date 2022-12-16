«Рекрут» – это американский шпионский приключенческий телесериал о новобранце ЦРУ. Оуэн Хендрикс – талантливый молодой юрист, недавно завербованный в федеральную спецслужбу. Теперь его прямая обязанность – отмазывать от законного наказания других агентов, которые в ходе выполнения заданий случайно попадают в неприятности. Но первое же дело Оуэна оказывается практически невыполнимым. Шпион, которого он должен защищать, оставил след в нескольких странах и решил скрыться, в том числе от своего начальства.