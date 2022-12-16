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Постер к сериалу Рекрут
Постер к сериалу Рекрут
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Киноафиша Сериалы Рекрут

Рекрут (2022 - …)

The Recruit
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Рекрут» – это американский шпионский приключенческий телесериал о новобранце ЦРУ. Оуэн Хендрикс – талантливый молодой юрист, недавно завербованный в федеральную спецслужбу. Теперь его прямая обязанность – отмазывать от законного наказания других агентов, которые в ходе выполнения заданий случайно попадают в неприятности. Но первое же дело Оуэна оказывается практически невыполнимым. Шпион, которого он должен защищать, оставил след в нескольких странах и решил скрыться, в том числе от своего начальства.

Рекрут - трейлер
Рекрут
трейлер
В ролях
В ролях
Байрон Манн
Байрон Манн
Лайнас Роуч
Лайнас Роуч
Лора Хэддок
Лора Хэддок
Ной Сентинео
Ной Сентинео
Colton Dunn
Кайла Зандер
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Рекрут »
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Рекрут - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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