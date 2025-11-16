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Постер фильма Скитальцы из Монтаны
6.8
Киноафиша Фильмы Скитальцы из Монтаны
6.8

Скитальцы из Монтаны

, 2025
Montana Mavericks
США, Канада / драма, мелодрама / 18+
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Постер фильма Скитальцы из Монтаны
6.8
Пойду 0
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В ролях

Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Heather
Дэннис Андрес
Дэннис Андрес
Cliff
Кая Коулмэн
Jess
Linda Kee
Emily
Devon Weigel
Linda
Kaylee Sapieha
Olivia
Ella Reece
Lana
Sarah Meghan Marie Correll
City Pedestrian
Gabriel Richardson
Wade Picket
Omatta Udalor
Self - Angry receptionist
Режиссер Энни Брэдли
Сценарист Wendy Litner, Шелли Скэрроу
Композитор Митч Ли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 ноября 2025
Премьера в мире 16 ноября 2025
Бюджет 2 754 398 CAD
Производство Bell Media, Centinel Media, Fremantle
Другие названия
Montana Mavericks, Buntovnici iz Montane, Nesputane u Montani

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 ноября 2025

Отзывы о фильме

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