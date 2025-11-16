В ролях
Sarah Meghan Marie Correll
City Pedestrian
Gabriel Richardson
Wade Picket
Omatta Udalor
Self - Angry receptionist
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Энни Брэдли
Сценарист
Wendy Litner, Шелли Скэрроу
Композитор
Митч Ли
Детали фильма
Страна
США / Канада
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
16 ноября 2025
Премьера в мире
16 ноября 2025
Бюджет
2 754 398 CAD
Производство
Bell Media, Centinel Media, Fremantle
Другие названия
Montana Mavericks, Buntovnici iz Montane, Nesputane u Montani