«Противостояние» — американский мини-сериал, снятый в жанре постапокалиптической фантастики. Действие разворачивается в недалеком будущем, когда из закрытой лаборатории вырывается смертельно опасный вирус гриппа. В результате погибает большая часть человечества, выживают лишь те, у кого был врожденный иммунитет. Эта небольшая группа людей начинает видеть одинаковые сны с участием пожилой женщины и мужчины в черном. Каждый из них отчаянно пытается призвать их на свою сторону. Люди, которые откликнулись на призыв женщины, собираются в одном городе и создают небольшую коммуну, пытаясь вернуть все блага цивилизации. Однако мужчина в черном не теряет надежды захватить разум героев.