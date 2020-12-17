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Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Постер к сериалу Противостояние
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
8 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Противостояние
Противостояние (2020 - …) The Stand 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Противостояние» — американский мини-сериал, снятый в жанре постапокалиптической фантастики. Действие разворачивается в недалеком будущем, когда из закрытой лаборатории вырывается смертельно опасный вирус гриппа. В результате погибает большая часть человечества, выживают лишь те, у кого был врожденный иммунитет. Эта небольшая группа людей начинает видеть одинаковые сны с участием пожилой женщины и мужчины в черном. Каждый из них отчаянно пытается призвать их на свою сторону. Люди, которые откликнулись на призыв женщины, собираются в одном городе и создают небольшую коммуну, пытаясь вернуть все блага цивилизации. Однако мужчина в черном не теряет надежды захватить разум героев.

Противостояние - трейлер сериала
Противостояние
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден Stu Redman
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг Mother Abagail
Эмбер Херд
Эмбер Херд Nadine Cross
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард Randall Flagg
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Противостояние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Противостояние
Кадры из сериала
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