О романе Андрея Миронова с молодой актрисой судачили все: правда вскрылась спустя полвека

Андрей Миронов считался главным сердцеедом среди советских актеров. Он то и дело крутил романы с коллегами по театру и съемочной площадке. Так, одна артистка хранила свою тайну о подлинных отношениях с Мироновым целых 50 лет, но недавно решила раскрыть все подробности.

Этой актрисой стала Нина Корниенко. Она известна по ролям в картинах «Место встречи изменить нельзя» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Начинающая актриса познакомилась с Андреем Александровичем во МХАТе, где им предстояло сыграть в одном спектакле двух влюбленных.

Артисты настолько искренне изображали свои чувства, что общественность им тут же приписала бурный роман. Корниенко призналась, что действительно страстно влюбилась в именитого артиста, а «искры» между ними были настоящими.

Миронов покорил ее своим юмором, обходительностью и совершенно уникальным очарованием. Он стал первой любовью Корниенко, но, по ее словам, в их отношениях не было ничего порочного. Актриса уже тогда понимала, что Миронов — увлекающаяся натура, поэтому его страсти надолго не хватит. И все-таки до сих пор Корниенко вспоминает о тех чувствах с теплотой и благодарностью.