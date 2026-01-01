Спектакль Планета Ширвиндт

Эстрадный спектакль-концерт «Планета Ширвиндт»

19 июля Александру Анатольевичу Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. В честь этой даты ученики мастера, артисты Театра сатиры, представляют спектакль в жанре «ироничное баловство, милое хулиганство». Эстрадный спектакль-концерт получил название «Планета Ширвиндт».

Ширвиндт был истинной планетой театра и эстрады, многогранной и уникальной. В спектакле найдены главные вехи его жизни: рождение, война, обучение в Щукинском училище, работа в кино и театре, а также воспоминания о семье. Сюжетная линия включает в себя документальную хронику, эстрадные номера и забавные истории, которые когда-то сам артист рассказал.

Александр Анатольевич так говорил о своей «малой планете»:

«Я имею собственную площадь в космосе, 'летаю' где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Может быть, там жизнь добрее, легче и смешнее, раз планета названа моим именем?..»

Постановочная группа

Композитор и постановщик: Антон Буглак

Художник: Валентин Шихарев

Хореография и сценическое движение: Сергей Землянский

Художник по свету: Евгений Лисицын

Видеодизайнер: Карина Муса

Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов

Педагог по вокалу: Алла Тарасова

Помощник режиссера: Наталья Александрова

Актерский состав