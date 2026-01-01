Спектакль Планета Ширвиндт

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Эстрадный спектакль-концерт «Планета Ширвиндт»

19 июля Александру Анатольевичу Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. В честь этой даты ученики мастера, артисты Театра сатиры, представляют спектакль в жанре «ироничное баловство, милое хулиганство». Эстрадный спектакль-концерт получил название «Планета Ширвиндт».

Ширвиндт был истинной планетой театра и эстрады, многогранной и уникальной. В спектакле найдены главные вехи его жизни: рождение, война, обучение в Щукинском училище, работа в кино и театре, а также воспоминания о семье. Сюжетная линия включает в себя документальную хронику, эстрадные номера и забавные истории, которые когда-то сам артист рассказал.

Александр Анатольевич так говорил о своей «малой планете»:

«Я имею собственную площадь в космосе, 'летаю' где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Может быть, там жизнь добрее, легче и смешнее, раз планета названа моим именем?..»

Постановочная группа

  • Композитор и постановщик: Антон Буглак
  • Художник: Валентин Шихарев
  • Хореография и сценическое движение: Сергей Землянский
  • Художник по свету: Евгений Лисицын
  • Видеодизайнер: Карина Муса
  • Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов
  • Педагог по вокалу: Алла Тарасова
  • Помощник режиссера: Наталья Александрова

Актерский состав

  • Моряна Анттонен-Шестакова
  • Сергей Беляев
  • Антон Буглак
  • Юрий Васильев
  • Евгений Герасимов
  • Майя Горбань
  • Максим Демченко
  • Андрей Зенин
  • Наталья Карпунина
  • Любовь Козий
  • Сергей Колповский
  • Нина Корниенко
  • Анастасия Кузнецова
  • Ольга Кузнецова
  • Игорь Лагутин
  • Семен Лопатин
  • Инна Лясковец
  • Илья Малаков
  • Светлана Малюкова
  • Никита Манилов
  • Зинаида Матросова
  • Артем Минин
  • Валерия Моисеева
  • Карина Муса
  • Юрий Нифонтов
  • Влад Окропиридзе
  • Юлия Пивень
  • Никита Полицеймако
  • Мария Протасова
  • Светлана Рябова
  • Артемий Соколов-Савостьянов
  • Елена Ташаева
  • Тимур Тихомиров
  • Григорий Трапезников
  • Татьяна Титова
  • Наталья Фекленко
  • Надежда Филиппова
  • Максим Финогенов
  • Екатерина Хлыстова
  • Алена Яковлева
Режиссер
Антон Буглак
В ролях
Юрий Васильев
Юрий Васильев
Евгений Герасимов
Евгений Герасимов
Майя Горбань
Майя Горбань
Максим Демченко
Максим Демченко
Нина Корниенко
Нина Корниенко

