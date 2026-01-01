Спектакль Планета Ширвиндт

Эстрадный спектакль-концерт «Планета Ширвиндт»
19 июля Александру Анатольевичу Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. В честь этой даты ученики мастера, артисты Театра сатиры, представляют спектакль в жанре «ироничное баловство, милое хулиганство». Эстрадный спектакль-концерт получил название «Планета Ширвиндт».
Ширвиндт был истинной планетой театра и эстрады, многогранной и уникальной. В спектакле найдены главные вехи его жизни: рождение, война, обучение в Щукинском училище, работа в кино и театре, а также воспоминания о семье. Сюжетная линия включает в себя документальную хронику, эстрадные номера и забавные истории, которые когда-то сам артист рассказал.
Александр Анатольевич так говорил о своей «малой планете»:
«Я имею собственную площадь в космосе, 'летаю' где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Может быть, там жизнь добрее, легче и смешнее, раз планета названа моим именем?..»
Постановочная группа
- Композитор и постановщик: Антон Буглак
- Художник: Валентин Шихарев
- Хореография и сценическое движение: Сергей Землянский
- Художник по свету: Евгений Лисицын
- Видеодизайнер: Карина Муса
- Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов
- Педагог по вокалу: Алла Тарасова
- Помощник режиссера: Наталья Александрова
Актерский состав
- Моряна Анттонен-Шестакова
- Сергей Беляев
- Антон Буглак
- Юрий Васильев
- Евгений Герасимов
- Майя Горбань
- Максим Демченко
- Андрей Зенин
- Наталья Карпунина
- Любовь Козий
- Сергей Колповский
- Нина Корниенко
- Анастасия Кузнецова
- Ольга Кузнецова
- Игорь Лагутин
- Семен Лопатин
- Инна Лясковец
- Илья Малаков
- Светлана Малюкова
- Никита Манилов
- Зинаида Матросова
- Артем Минин
- Валерия Моисеева
- Карина Муса
- Юрий Нифонтов
- Влад Окропиридзе
- Юлия Пивень
- Никита Полицеймако
- Мария Протасова
- Светлана Рябова
- Артемий Соколов-Савостьянов
- Елена Ташаева
- Тимур Тихомиров
- Григорий Трапезников
- Татьяна Титова
- Наталья Фекленко
- Надежда Филиппова
- Максим Финогенов
- Екатерина Хлыстова
- Алена Яковлева