Вторая Светличная: эта красотка несколько лет была любовницей женатого Миронова

Необходимость хранить верность жене Андрей Миронов считал несусветной глупостью. С Ниной Корниенко сердцеед сошелся еще до женитьбы на Екатерине Градовой. Поставив печать в паспорте, артист не стал отказываться от интрижки с красавицей-блондинкой, чем-то похожей на Светлану Светличную.

Об их связи шептался весь театр. На гастролях Шура из сериала «Место встречи изменить нельзя» заменяла Миронову жену. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось это бесстыдство, если бы однажды Градова своими глазами не увидела, как ее благоверный выходит от своей зазнобы.

На этот раз чашка разбилась так, что ее уже было не склеить. Обманутая супруга решительно подала на развод. Впоследствии об этом поступке она пожалела.

Градова пришла к вере и осознала, что не имела права уходить из семьи. Из Евангелия она узнала, что при измене может уйти только муж.