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Вторая Светличная: эта красотка несколько лет была любовницей женатого Миронова

6 октября 2023 19:30
Вторая Светличная: эта красотка несколько лет была любовницей женатого Миронова

Про их связь знал весь театр.

Необходимость хранить верность жене Андрей Миронов считал несусветной глупостью. С Ниной Корниенко сердцеед сошелся еще до женитьбы на Екатерине Градовой. Поставив печать в паспорте, артист не стал отказываться от интрижки с красавицей-блондинкой, чем-то похожей на Светлану Светличную.

Об их связи шептался весь театр. На гастролях Шура из сериала «Место встречи изменить нельзя» заменяла Миронову жену. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось это бесстыдство, если бы однажды Градова своими глазами не увидела, как ее благоверный выходит от своей зазнобы.

На этот раз чашка разбилась так, что ее уже было не склеить. Обманутая супруга решительно подала на развод. Впоследствии об этом поступке она пожалела.

Градова пришла к вере и осознала, что не имела права уходить из семьи. Из Евангелия она узнала, что при измене может уйти только муж.

«Как ребро может прогнать Адама?» — подчеркнула она в одном из интервью.

Вторая Светличная: эта красотка несколько лет была любовницей женатого Миронова
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), unsplash.com, «Впереди день» (1970), «Тихая застава» (2011)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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