Она была главной любовью Андрея Миронова: имя актрисы раскрыл его друг
Романтично настроенный артист имел немало пассий, но его сердце принадлежало лишь одной женщине.
Несмотря на то, что Андрей Миронов был официально женат только дважды, за кулисами театра и на съемочных площадках ходило немало слухов о его любвеобильности. Поговаривали, что красавец-актер имел многочисленные служебные романы, и даже законные супруги закрывали глаза на его любовниц.
Коллега и близкий друг Миронова Юрий Васильев считает, что важное место в его жизни занимала актриса Нина Корниенко. Он без сомнения поверил в слова актера Александра Пяткова, утверждавшего, что именно эта женщина была главной любовью Андрея Миронова. Васильев отметил, что звездная пара прекрасно друг друга дополняла, а особенно это было заметно по спектаклю «Женитьба Фигаро».
А вот в искренности чувств писательницы Татьяны Егоровой, которая после смерти Миронова вспоминала, как он клялся ей в любви, Васильев сильно сомневается. В интервью «Экспресс газете» он рассказал, что актер пытался всеми силами спрятаться от внимания назойливой поклонницы и не казался в нее влюбленным.