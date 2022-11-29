Она была главной любовью Андрея Миронова: имя актрисы раскрыл его друг

Несмотря на то, что Андрей Миронов был официально женат только дважды, за кулисами театра и на съемочных площадках ходило немало слухов о его любвеобильности. Поговаривали, что красавец-актер имел многочисленные служебные романы, и даже законные супруги закрывали глаза на его любовниц.

Коллега и близкий друг Миронова Юрий Васильев считает, что важное место в его жизни занимала актриса Нина Корниенко. Он без сомнения поверил в слова актера Александра Пяткова, утверждавшего, что именно эта женщина была главной любовью Андрея Миронова. Васильев отметил, что звездная пара прекрасно друг друга дополняла, а особенно это было заметно по спектаклю «Женитьба Фигаро».

А вот в искренности чувств писательницы Татьяны Егоровой, которая после смерти Миронова вспоминала, как он клялся ей в любви, Васильев сильно сомневается. В интервью «Экспресс газете» он рассказал, что актер пытался всеми силами спрятаться от внимания назойливой поклонницы и не казался в нее влюбленным.