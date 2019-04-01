История трех девушек, которые оказались в плену сирийских боевиков. Им предстоит пережить немало испытаний и выдержать трудности, свалившиеся на их плечи. Мир Лены рушится, когда ее предает любимый человек. Вскоре она узнает, что у ее отца роман на стороне. В таком состоянии девушка становится желанной добычей для Руслана, который зовет ее к себе на родину. Отец героини бросается на поиски своей дочери и приезжает в Халифат. А Лена тем временем оказывается не единственной, кто поддался чарам Руслана.