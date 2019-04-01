Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу На краю
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы На краю
На краю (2019 - 2019) На краю 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

История трех девушек, которые оказались в плену сирийских боевиков. Им предстоит пережить немало испытаний и выдержать трудности, свалившиеся на их плечи. Мир Лены рушится, когда ее предает любимый человек. Вскоре она узнает, что у ее отца роман на стороне. В таком состоянии девушка становится желанной добычей для Руслана, который зовет ее к себе на родину. Отец героини бросается на поиски своей дочери и приезжает в Халифат. А Лена тем временем оказывается не единственной, кто поддался чарам Руслана.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
На краю - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши