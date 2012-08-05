На цепи, 2012

Режиссер ленты и исполнитель роли маньяка не раз заявляли, что предпочли бы дать фильму другое название – «Кролик». Так Боб называет Тима, когда убивает его мать.

В первоначальной версии сценария повзрослевший мальчик выходит из дома и осознает, что он располагается в оживленном районе. Поблизости есть множество других домов, где живут семьи с детьми. Они не знали о том, какие ужасы творились внутри здания.

Многие зрители неоднократно высказывали жалобы на то, что финал выглядит несколько поспешным. Режиссер Дженнифер Линч заявила, что в первой версии сценария лента завершалась более логично и осмысленно. Однако на то, чтобы реализовать все сценарные задумки, у команды не хватило бюджета и времени. Поэтому было решено сократить изначальную версию.

В одном из эпизодов режиссер сама появляется в кадре. Она играет роль ведущей кулинарного шоу.

Во время выхода картины в прокат ей присвоили рейтинг NC-17. Американская ассоциация кинокомпаний сочла, что в некоторых эпизодах избыточное содержание насильственных сцен. Однако в дальнейшем фильм подвергся коррекции, чтобы смог получить более низкий рейтинг R. Он используется для лент, содержащих кадры с изнасилованием, садизмом, кровавыми убийствами.

В изначальной версии сценария присутствуют дополнительные детали, не вошедшие в итоговый контент. Например, там есть сцена, в которой Боб держит отрезанные части тел убитых женщин в банках. Также описывается эпизод с отрезанием больших пальцев Тиму. Все эти сцены пришлось убрать для получения более низкого рейтинга. Когда за проект взялась Дженнифер Линч, она переписала сценарий и сократила слишком кровавые и жестокие эпизоды.

Еще одно сценарное изменение коснулось основной сюжетной линии. В оригинальной версии главными героями были детективы, ведущие расследование серии жестоких убийств, которые совершил Боб. Они дали ему прозвище «Dicer», что в переводе означает нечто среднее между игроком в кости и машиной для нарезания овощей. Это название олицетворяло страсть маньяка к нанесению порезов на телах жертв. Кроме того, в этой версии сценария сложные взаимоотношения между Тимом и Бобом были перенесены на второй план.

В ленте не указывается прямо, сколько именно времени проходит между первым и последним эпизодом. Создатели картины заявляют, что временной период составляет 10 лет.

Режиссер признавалась, что ее любимым эпизодом является сцена игры с водительскими правами. Хотя изначально этот момент был длиннее. В эпизоде актерам пришлось частично импровизировать.

Сцена, в которой убийца забрасывает мальчика камнями, была снята при помощи губок. Им придали форму камней.

Из газеты, которую читает Тим, мы узнаем, что его вместе с матерью похитили в начале января.

Актриса Джулия Ормонд ранее уже работала с Дженнифер Линч над фильмом «Наблюдение».