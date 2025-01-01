Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Jimpa
1 постер
Киноафиша Фильмы Jimpa

Jimpa

Jimpa
Напомним о выходе в прокат
Страна Австралия / Нидерланды / США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2025
Производство Closer Productions, Mad Ones Films, Viking Film
Другие названия
Jimpa, Visita de Mudança
Режиссер
Софи Хайд
В ролях
Оливия Колман
Оливия Колман
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Имон Фэррен
Имон Фэррен
Дэниэл Хеншэлл
Дэниэл Хеншэлл
Тильда Кобэм-Херви
Тильда Кобэм-Херви
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше